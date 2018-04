A H&M anunciou que a sua mais recente colaboração é com a Moschino. O comunicado chegou às redacções no domingo, confirmando o que Jeremy Scott, à frente da marca italiana desde 2013, declarara na festa anual da Moschino, durante o festival de música Coachella, no sábado à noite.

A H&M reconhece que a Moschino "recebeu uma nova injecção de energia pop desde que Jeremy Soctt se tornou director criativo". O anúncio teve o seu quê de espectacular pois aconteceu através de uma ligação em directo de Gigi Hadid para o designer através do Instagram. Ambos envergavam peças da nova colaboração, abrindo assim o apetite dos consumidores. No entanto, estas só estarão à venda a partir de 8 de Novembro, em lojas seleccionadas.

Jeremy Scott criou para a H&M novas colecções Moschino para mulher e homem, assim como uma gama de acessórios e "algumas surpresas extra", diz o comunicado. O designer confessa-se entusiasmado com esta colaboração que permite "alcançar mais fãs" do que alguma vez conseguiu. "A minha missão de vida tem sido estabelecer uma ligação com as pessoas através da moda" justifica.

O designer é "incrível – ele sabe criar moda divertida e estabelecer uma ligação com os seus fãs em todo o mundo", refere por seu lado Ann-Sofie Johansson, conselheira criativa da H&M. Há um ano a marca sueca associou-se à Erdem.

