Que desafios ainda encontram as mulheres na política, numa altura em que a igualdade de género deveria ser o padrão? Porque é que precisamos de uma lei da paridade?

Neste primeiro episódio do programa Do Género sobre mulheres na política, a deputada socialista Elza Pais, a eurodeputada do Bloco de Esquerda e ex-candidata presidencial Marisa Matias e deputada social-democrata Margarida Balseiro Lopes, a primeira mulher eleita presidente da JSD, contam-nos porque é que o caminho para a liderança política ainda é mais espinhoso para as mulheres.

