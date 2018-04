A cantora Conchita Wurst, 29 anos, declarou ser seropositiva e estar a ser tratada há "vários anos". A declaração surgiu porque a artista que ganhou o festival da Eurovisão em 2014 tem um ex-namorado que ameaçou vir a público divulgar a informação.

"Não darei a ninguém o direito de me amedrontar e influenciar minha vida", escreveu no Instagram a representante da Áustria na Eurovisão, no domingo, em alemão. "Falar é melhor do que ser denunciada por terceiros", acrescenta.

Wurst – uma drag queen cujo nome real é Thomas Neuwirth – espera ainda "dar aos outros coragem", com estas declarações, e dar "mais um passo contra a estigmatização de pessoas que, através de seu próprio comportamento ou de outros, se infectaram com o HIV".

A cantora esteve em Portugal em Agosto de 2015, altura em que o PÚBLICO a entrevistou.

