Militares portugueses na República Centro-Africana recuperam drone da ONU

Os militares portugueses que integram a Força de Reacção Imediata na República Centro-Africana recuperaram um drone da ONU que caiu durante uma missão. A operação, que contou ainda com a intervenção de capacetes azuis franceses e da aviação do Paquistão e do Sri Lanka, realizou-se no final de Março.



O drone é usado em missões de reconhecimento e vigilância na região. O aparelho teve problemas técnicos durante o voo e caiu numa área inóspita e inacessível, no centro do país a mais de 300 quilómetros da capital Bangui. O drone foi recuperado ao fim de dois dias de missão.



O vídeo foi disponibilizado pelo gabinete de relações públicas do Estado-Maior-General das Forças Armadas.