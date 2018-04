O Presidente da República aterrou esta noite noite em Madrid e logo quis falar aos jornalistas que acompanham a sua primeira visita de Estado a Espanha. “Em termos bilaterais vivemos talvez uma relação sem igual. Em termos económicos, sociais, culturais, a todos os níveis”, disse Marcelo Rebelo de Sousa ainda antes de seguir para o hotel.

“Cada vez há mais interesse de Portugal no espaço ibero-americano e de Espanha no espaço lusófono. O rei não tem ciúmes de Portugal nem Portugal tem ciúmes de Espanha”, acrescentou Marcelo, respondendo a perguntas sobre se Portugal não fica a perder quando se trata de competir com Espanha.

O Presidente ainda falou sobre o Brexit, para dizer que "objectivamente é uma vantagem para este peso conjunto de Portugal e Espanha. Um universo feito de língua e cultura, mas também da realidade que nos aproxima".

Antes, em entrevista ao jornal El País publicada nas vésperas de ser recebido pelo rei Felipe VI, o Presidente português havia defendido a ideia — a propósito do conflito que opõe o Governo espanhol aos independentistas da Catalunha — de que Portugal não deve intervir na vida interna de outro Estado.

