Marques Mendes começou com uma introdução sobre futebol, dizendo que o "Porto vai ser campeão"; seguiu a comentar o caso das crianças que fazem quimioterapia nos corredores da ala pediátrica do Hospital de São João, referindo-o como uma questão de "insensibilidade social", mas rapidamente passou ao assunto da semana: o valor do défice assumido no Programa de Estabilidade.

PUB

O comentador da SIC colocou-se ao lado do ministro das Finanças e do Governo, dizendo que concorda com a decisão de fixar a meta em 0,7%. "Continuamos a ter défice. E a nossa dívida já é altíssima", explicou o comentador. "Do ponto de vista substantivo, é correcto".

Ainda assim, Mendes reconheceu que esta foi "uma semana difícil para a geringonça", desde logo porque "este é um programa de estabilidade que agrada ao PSD e ao CDS" e que podia ter sido feito por eles. "Esta semana Mário Centeno parecia Vítor Gaspar", assumiu Marques Mendes para dizer que, apesar disso, não acredita que haja mais do que "mal-estar" e "desconforto" entre os parceiros de governação. "É só fumaça (...). Ninguém quer eleições antecipadas."

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O ex-líder do PSD disse ainda que Centeno é hoje muito diferente do que era há um ano por duas razões: porque quer fazer história e porque tem a ambição de ir para Bruxelas. "Corre em pista própria", defendeu, numa referência à notícia do Expresso deste fim-de-semana, de acordo com a qual Centeno estará interessado em ser comissário europeu em 2019.

Mendes assumiu ainda as suas dúvidas em relação à eficácia do Conselho Estratégico Nacional do PSD e criticou as "caras do passado" escolhidas para este órgão. Para Marques Mendes, Rui Rio tem mostrado "falta de ambição" nos três meses que passaram desde a sua eleição, em Janeiro de 2017. "Não deixou uma imagem de marca."

Na SIC, Marques Mendes teve ainda tempo para confirmar a notícia do PÚBLICO de acordo com a qual será assinado esta semana o acordo entre Governo e PSD, em matéria de fundos estruturais. De acordo com o comentador, o acordo prevê que o pacote destinado a Portugal atinja os 21 mil milhões de euros e propõe o aumento de receitas da União Europeia através de multas, novas taxas e lucros do BCE.

PUB