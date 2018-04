"Vamos Bien?"

Quando visitei Havana, já neste século e com Fidel ainda no poder, fiquei chocado com o desplante das placas colocadas por toda a cidade com a foto do mesmo e a frase “Vamos Bien”. Na chamada Quinta Avenida do Bairro Miramar, onde no governo de Batista viviam os ricos, estavam na altura remediados, em moradias esventradas. Sem portas ou janelas, nem abastecimento regular de água, gás e electricidade, verdade que os ricos já lá não viviam, mas os desgraçados que lá pernoitavam não podiam com certeza tolerar o “vamos bien” do Fidel.

Isto a propósito do que se passa com serviços essenciais de Portugal, na saúde, no ensino, na protecção civil, na defesa, nas forças militares e paramilitares. E o nosso governo diz a toda a hora, estamos bem, a economia cresce, o desemprego baixa, o défice está controlado.

Responsáveis daqueles serviços protestam todos os dias sobre as graves falhas de financiamento. O governo responde que os orçamentos desses serviços têm este ano mais dinheiro que no passado. E eu pergunto, terá valido a pena este faz de conta, em que melhorámos umas dezenas (ou menos) de euros nos vencimentos de funcionários, em vez de financiarmos os serviços, a sua manutenção e o seu investimento tão necessário?

Será que os eleitores em 2019 ainda estarão “anestesiados” com este “mamar doce” das esquerdas e não acordarão para a nossa triste realidade?

Manuel Martins, Alandroal

Bombas em vez de diálogo ?

Enquanto Mário Centeno apresenta o Programa de Estabilidade, a instabilidade multiplica-se no Médio Oriente. Alegados depósitos de armas químicas sírias foram bombardeados pela coligação guerreira da França, do Reino Unido e dos EUA. Convém recordar que a instabilidade na região disparou após a criminosa invasão do Iraque. Convém recordar que a generalidade dos povos iraquiano, sírio e líbio viviam infinitamente melhor. As belas Tripoli e Bagdad são hoje terra de ninguém. A desestabilização da Ásia Ocidental, do Oriente Médio e do norte de África interessa ao falcão norte-americano. Espero que Vladimir Putin seja mais sensato do que Donald Trump, Theresa May e Emmanuel Macron. Viva a paz.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

