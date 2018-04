O ex-Presidente brasileiro Lula da Silva permanece à frente das intenções de voto para as eleições presidenciais de Outubro, segundo uma sondagem do Datafolha divulgada neste domingo.

Preso a 7 de Abril, o candidato do Partido dos Trabalhadores, reúne 31% das intenções de voto, seguido do candidato de extrema direita Jair Bolsonaro, com 15%. [Quando saiu da presidência, Lula contava com uma taxa de aprovação de cerca de 80%].

Marina Silva, ex-ministra do Ambiente do governo de Lula, tem 10% das intenções de voto.

A sondagem do Datafolha, realizada entre os dias 11 e 13 de Abril, revela um recuo do ex-chefe de estado que, nas sondagens de Janeiro, tinha conseguido 37% das intenções de voto, contra 16% de Bolsonaro.

O actual Presidente, Michel Temer, que anunciou que pretende ser candidato, reúne 2% das intenções de voto.

Lula da Silva começou a cumprir pena de prisão em Curitiba, em conformidade com uma ordem judicial do juiz federal Sérgio Moro, responsável por julgar os casos de corrupção relacionados com a Operação Lava Jato.

Em Junho do ano passado o juiz Sérgio Moro condenou Lula da Silva a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e branqueamento de capitais, num processo em que foi considerado culpado de receber um apartamento de luxo como suborno da Construtora OAS.

Essa sentença foi confirmada e a pena ampliada para 12 anos e um mês de prisão pelo Tribunal Regional Federal da 4.ª Região, um tribunal de segunda instância de Porto Alegre, em Janeiro. Este tribunal determinou a prisão imediata do antigo chefe de Estado depois que se esgotarem todos os recursos naquele tribunal.

