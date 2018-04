A Coreia da Norte comemorou neste domingo o 106.º aniversário do nascimento do fundador do país, Kim Il-sung, considerada uma das festividades mais importantes do país. Porém, este ano não se realizaram as paradas militares de anos anteriores.

A celebração incluiu festivais artísticos e desportivos e oferendas de flores. Mas. Mas não houve desfile militar nem alusões ao programa de armamento do regime.

As ruas de Pyongyang, a capital norte-coreana, foram preenchidas com cartazes comemorativos do aniversário do fundador e avô do actual líder, Kim Jong-un, e milhares de cidadãos depositaram ramos de flores nos muitos monumentos dedicados ao "líder eterno", que morreu em 1994.

O país prepara-se para as cimeiras históricas com a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

Kim Jong-un e os presidentes da Coreia do Sul e os Estados Unidos, Moon Jae-in e Donald Trump, respectivamente, vão reunir-se na próxima semana, prevendo-se que esteja em cima da mesa a desnuclearização da península coreana, após um período de alta tensão entre Pyongyang e a comunidade internacional.

