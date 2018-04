Em Outubro de 2016, durante o terceiro debate com Hillary Clinton na campanha para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, Donald Trump prometeu expulsar do país os "bad hombres", referindo-se aos imigrantes mexicanos em situação ilegal. A promessa da construção de um muro na fronteira já vinha de trás, e era um dos símbolos da política a que chamou "America First" (a América em primeiro lugar).

PUB

Por causa da divisão nos Estados Unidos sobre a forma como as autoridades devem gerir a imigração, um combate de boxe aparentemente desinteressante, que decorreu esta semana na Califórnia, tornou-se viral nas redes sociais – Rod Salka, um pugilista norte-americano que entrou no ringue com o desenho de um muro pintado nos calções, onde se lia o slogan "America 1st", foi atirado ao tapete por um adversário mexicano chamado Francisco "El Bandido" Vargas.

PUB

O pugilista norte-americano caiu no 5.º round e conseguiu levantar-se, mas os golpes que foi sofrendo levaram os seus treinadores a atirarem a toalha ao chão no round seguinte. Francisco "El Bandido" Vargas venceu o combate por KO técnico e os utilizadores do Twitter não perderam a oportunidade para brincarem com a situação.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta não foi a primeira derrota de Rod Salka num ringue, e o pugilista norte-americano registou também uma derrota quando tentou entrar na política, precisamente nas eleições que levaram Donald Trump até à Casa Branca. Em 2016, Salka candidatou-se à Câmara dos Representantes da Pensilvânia pelo Partido Republicano e perdeu para o seu adversário do Partido Democrata, William Kortz II.

PUB