O Wolverhampton, treinado pelo português Nuno Espírito Santo, venceu este domingo na recepção ao Birmingham, por 2-0, em jogo da 43.ª jornada da segunda divisão inglesa de futebol, um dia depois de ter assegurado a subida à Premier League, e está a um ponto de se sagrar campeão.

Diogo Jota (21’) e Afobe (87’) marcaram os golos dos “wolves”, que alinharam de início com os portugueses Ivan Cavaleiro, Hélder Costa e Rúben Neves.

O Wolverhampton jogou em superioridade numérica praticamente durante toda a segunda parte, devido à expulsão de Harlee Dean (52’).

A formação comandada por Nuno Espírito Santo lidera o Championship com 95 pontos, mais 12 do que o Cardiff, que conta menos um jogo, o que deixa o Wolverhampton a um ponto do título de campeão.

Os “wolves” asseguraram o regresso à Premier League cinco temporadas depois da despromoção, em 2011-12, e da passagem pelo terceiro escalão, em 2013-14.

