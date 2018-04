A Oliveirense anunciou neste domingo a saída de Tó Neves do comando técnico da equipa, quarta classificada do campeonato nacional de hóquei em patins.

Em comunicado, a Oliveirense - que foi afastada pelo Sporting da "final four" da Liga Europeia com duas derrotas, por 3-2 - dá conta do acordo para a "cessação imediata da colaboração vigente" com o técnico e com o seu adjunto Pedro Lopes.

Tó Neves treinava desde 2015-16 a formação de Oliveira de Azeméis, que levou à final da edição de 2016-17 da Liga Europeia e à vitória da Taça Continental da mesma temporada, em Outubro de 2017.

No campeonato nacional, a Oliveirense perdeu os últimos dois embates, frente a Paços de Arcos (7-6) e Sporting de Tomar (4-3), e ocupa o quarto lugar, com 39 pontos, menos 13 do que o líder Sporting, que tem menos um jogo.

