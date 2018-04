O Paris Saint-Germain sagrou-se este domingo campeão francês pela sétima vez, recuperando o título perdido há um ano para o Mónaco de Leonardo Jardim, precisamente o adversário da 33.ª jornada da Ligue 1, que os parisienses golearam, por 7-1, em pleno Parque dos Príncipes.

PUB

A faltarem cinco jornadas para o fecho das contas do campeonato, o PSG "arrumou" rapidamente a questão com quatro golos em menos de 30 minutos, reservando o resto do encontro com os monegascos para preparar a festa garantida pela vantagem de 17 pontos quando ficam apenas 15 em disputa.

Giovani Lo Celso (14' e 27'), Cavani (17'), Di María (20' e 58') - com Falcao a marcar na própria baliza (76') - e Draxler (86') reduziram a pó quaisquer esperanças que o Mónaco ainda pudesse alimentar, deixando clara a superioridade demonstrada pelos parisienses desde o início da época, superando a barreira dos 100 golos (103).

PUB

O português Rony Lopes (34') ainda marcou o nono golo em oito jornadas consecutivas, somando 13 no campeonato francês, marca que iguala a de Kylian Mbappé, estancando a hemorragia, com os monegascos a aproveitarem simultaneamente a desaceleração do novo campeão.

Mas o destino estava traçado e, mesmo privado de Neymar, o PSG reassumiu a hegemonia que exerceu nos últimos anos, conquistando cinco campeonatos em seis possíveis.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB