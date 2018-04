O Manchester United foi surpreendido este domingo em Old Trafford, onde perdeu (0-1) com o último classificado da Premier League, o West Bromwich Albion, entregando o campeonato ao rival Manchester City, quando United e City ficam com cinco jogos para disputar do campeonato inglês.

À formação orientada José Mourinho bastava um empate para adiar os festejos no Etihad, onde à segunda tentativa o espanhol Pep Guardiola garantiu o quinto campeonato da história dos "citizens", depois de na véspera ter vencido (1-3) o Tottenham, em Londres, em duelo da 34.ª jornada.

O WBA conquistou a quarta vitória em 34 partidas, resultado ainda mais inesperado já que o Manchester só averbou uma derrota em casa, precisamente frente ao City, na 16.ª jornada.

