A Juventus venceu este domingo a Sampdoria, por 3-0, para a 32.ª jornada da I Liga italiana, e beneficiou do empate do Nápoles com o AC Milan (0-0), para elevar para seis pontos a vantagem que detém na liderança.

O croata Mario Mandzukic (45’) e os alemães Howedes (60’) e Khedira (75’) foram os marcadores dos golos da Juventus, todos com assistências do brasileiro Douglas Costa, que começou o jogo no banco.

Com 18 pontos em disputa até ao final do campeonato, a campeã Juventus ficou mais perto de renovar o troféu.

O avançado português André Silva foi suplente utilizado (entrou aos 70’), mas foi o guarda-redes milanês, Donnarumma, a protagonizar o momento do jogo, negando o golo a Milik, em período de compensação.

O empate também não foi o resultado ideal para o AC Milan, que ficou praticamente afastado dos lugares de acesso à Liga dos Campeões e até do acesso directo à Liga Europa, tendo de defender a actual sexta posição e o direito a disputar a qualificação para a segunda prova europeia de clubes.

Os milaneses dispõem de dois pontos de vantagem sobre a Fiorentina, sétima colocada, que também não foi além de um empate 0-0 na recepção à aflita SPAL, 17.ª posicionada e primeira equipa acima da zona de despromoção, num jogo em que o médio Gil Dias foi suplente utilizado.

