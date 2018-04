O sueco Zlatan Ibrahimovic marcou no sábado o golo da vitória dos Los Angeles Galaxy frente aos Chicago Fire, naquele que foi o primeiro jogo a titular do avançado na formação da Liga norte-americana de futebol.

Ibrahimovic, que tinha marcado dois golos na estreia pelos Galaxy e ficado em branco no segundo encontro, assinou o único tento da vitória por 1-0 em Chicago, aos 45+1 minutos, a passe do britânico Ashley Cole.

"Acho que devia ter marcado mais dois golos, porque tive três boas ocasiões, que normalmente não falho, mas, mesmo assim, ganhámos", referiu o avançado sueco, de 36 anos, que chegou ao emblema de Los Angeles em Março, proveniente do Manchester United.

Os Galaxy ocupam o segundo lugar da conferência Oeste, com 10 pontos em seis jogos, em igualdade com os Vancouver Whitecaps, que contam sete encontros, ambos a três do líder Sporting KC, também com seis partidas disputadas.

