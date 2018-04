Quando sai da boca de um dos maiores pensadores da história do futebol, a frase torna-se um lema: “É melhor fracassarmos com a nossa visão do que com a visão de outro homem”. A máxima professada por Johan Cruijff faz hoje eco no clássico da 30.ª jornada, em que os dois mais sérios candidatos ao título procurarão expor as fragilidades do adversário sem comprometerem a ideia de jogo que têm aperfeiçoado ao longo dos meses. Pensar o jogo em função do rival é praticamente uma heresia para os clubes que vivem de troféus, mas afinar a estratégia atendendo ao contexto é uma condição obrigatória para chegar ao sucesso. E não é mais do que isso, ajustes de pormenor, que poderemos esperar esta tarde.

Enigma maior no Benfica: Jonas. Ausente do encontro do passado fim-de-semana (o pior dos “encarnados” nas últimas largas jornadas), o brasileiro tem uma influência gritante na forma como a equipa trabalha em organização ofensiva e, independentemente dos (muitos) méritos de Raul Jiménez, aumenta as possibilidades de um futebol mais associativo. Com o melhor marcador do campeonato disponível, as “águias” elevam o caudal de ligações pelo corredor central, uma questão especialmente relevante diante de um adversário que ainda não conseguiu resolver na plenitude os problemas provocados pela lesão de Danilo.

É esse o calcanhar de Aquiles do FC Porto nesta altura. A capacidade de acautelar as transições ofensivas rápidas do rival diminuiu com a ausência do internacional português (e isso ficou bem visível até frente ao Desp. Aves), muito forte na ocupação dos espaços e inteligente na forma como interrompe (por vezes recorrendo a faltas cirúrgicas) a saída de bola do oponente. Em teoria, isto significa também que os “dragões” não poderão expor-se tanto em ataque organizado, sob pena de sofrerem um contragolpe cuja eficácia será inflacionada pela qualidade individual dos protagonistas.

Enigma maior no FC Porto: o meio-campo. Um corredor central a duas ou a três unidades? Com Otávio à frente de Herrera e de Sérgio Oliveira, para igualar o factor numérico do 4x3x3 de Rui Vitória naquela zona nevrálgica do terreno? Ou então o 4x4x2 com que atacou a maior parte da temporada, com Soares e Aboubakar na frente? Esta é uma questão determinante, mas há outra que se levanta independentemente do sistema escolhido por Sérgio Conceição e que se prende com o corredor direito. Maxi Pereira e Ricardo juntos no flanco?

Se o treinador do FC Porto quiser anular a dinâmica que tem servido de motor à construção do Benfica, tem nesse binómio uma solução com potencial, já que ambos têm rotinas defensivas consolidadas e o lateral português confere ainda alguma dimensão ofensiva à equipa, quer com cruzamentos para a área, quer com acções de penetração para diagonais interiores. E a verdade é que o Benfica cria os maiores desequilíbrios graças às triangulações promovidas na ala esquerda por Grimaldo, Cervi e Zivkovic, que aproximam com facilidade a equipa da área contrária.

Do lado oposto do relvado, a Fejsa e companhia caberá a difícil missão de vigiar as quatro unidades que habitualmente surgem na zona central, porque o padrão ofensivo do FC Porto passa pela deslocação dos extremos (Brahimi e Corona, por exemplo) para terrenos interiores, à procura do espaço entre linhas, aproximando-se da dupla de avançados, que fica mais liberta para atacar a profundidade. A forma e a cadência como Sérgio Conceição promover o envolvimento dos laterais neste momento do jogo também determinará muito do risco que os “azuis e brancos” estarão dispostos a correr.

Se a tendência desta temporada se mantiver, a equipa da casa conservará a bola durante mais tempo (mesmo diante do Sporting, o Benfica conseguiu 61% de posse), uma característica que favorece o jogo mais paciente de Rui Vitória, de circulação e variações de corredor à procura de uma brecha. Nesse particular, choca de frente com o ataque mais objectivo e explosivo de um FC Porto que muitas vezes não precisa de mais de quatro ou cinco toques para chegar à área contrária. E que tem mantido em alta os níveis de criação, apesar de um último terço menos positivo. A grande diferença das últimas jornadas tem estado na finalização, esse gesto supremo.

