Música

Oud e jazz entre mestres

O tunisino Anouar Brahem é um dos maiores executantes de oud (alaúde árabe) da actualidade. Tem obra gravada na editora alemã ECM, o que significa que o jazz também paira por aqui. E é na companhia de três gigantes do jazz que regressa a Portugal para apresentar o álbum Blue Maqams (2017): o baterista Jack DeJohnette, o pianista Django Bates e o contrabaixista Dave Holland, com quem retomou finalmente uma colaboração iniciada 20 anos antes, no aclamado Thimar.

LISBOA Fundação Calouste Gulbenkian

Dia 16 de Abril, às 21h.

Bilhetes de 25€ a 40€

Foto La Baq Rafa Mendes

Festival

Leiria aos museus

A pianista Joana Gama toca no Centro de Diálogo Intercultural. A brasileira La Baq exibe o álbum Voa no Mimo - Museu da Imagem em Movimento. Victor Torpedo põe o projecto Karaoke a mexer no Moinho do Papel. B Fachada leva ao Museu de Leiria o seu "folque(lore) muito erudito". Muitos outros se farão ouvir na Festa dos Museus de Leiria, este ano regida pelo tema Contigo a história é outra. A programação está longe de se esgotar na música: inclui espectáculos de teatro, circo e ilusionismo, exposições, cinema, visitas guiadas, roteiros culturais, oficinas, jogos e actividades para crianças. Ao todo, são cerca de 60 eventos ao longo de sete dias (incluindo a celebração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, 18 de Abril), em sete locais da cidade que quer ser Capital Europeia da Cultura em 2027.

LEIRIA Centro de Diálogo Intercultural de Leiria, Museu do Moinho do Papel, Museu de Leiria, Castelo de Leiria, Mimo - Museu da Imagem em Movimento, Agromuseu Municipal D. Julinha, Centro de Interpretação do Abrigo do Lagar Velho

De 16 a 22 de Abril.

Grátis a 5€

Foto Ebru Yildiz

Música

Metz em paz inquieta

Alex Edkins, Hayden Menzies e Chris Slorach são os vértices de um trio apostado em lembrar os poderes do noise-rock. O álbum de estreia homónimo dos canadianos foi lançado em 2012 e recebeu da New Yorker os adjectivos "duro, severo e excelente". O sucessor, II (2015), deu o mote à passagem pelo festival Amplifest. Os Metz regressam agora com Strange Peace (2017), mais um disco para a Sub Pop, desta vez com a melodia a penetrar na inquietação sonora e com o dedo de Steve Albini na produção.

LISBOA MusicBox

Dia 17 de Abril, às 22h30.

PORTO Hard Club

Dia 18 de Abril, às 21h30.

Bilhetes a 20€

Foto Paulo Costa

Arte

Pop desviada

As ligações entre artistas portugueses e ingleses dão o mote à nova exposição da Gulbenkian, Pós-Pop. Fora do Lugar-Comum - Desvios da Pop em Portugal e Inglaterra. Mostra um conjunto de obras produzidas entre 1965 e 1975 que sublinham, segundo as curadoras, Ana Vasconcelos e Patrícia Rosas, uma "divergência bem-humorada em relação ao lugar-comum proposto pela pop art". Estão representados artistas como Teresa Magalhães, Ruy Leitão (na imagem, um trabalho sem título de 1966), Eduardo Batarda, Menez, Nikias Skapinakis, Fátima Vaz, Sérgio Pombo, João Cutileiro, José de Guimarães, Bernard Cohen, Tom Phillips, Jeremy Moon ou Allen Jones. Em complemento, foi alinhado um programa de visitas orientadas (incluindo uma com as curadoras, no dia 21 de Abril, às 16h), uma conferência com Alex Seago (23 de Maio, 18h30), uma série de oficinas e um Ciclo de Encontros que pensa estas artes em relação com áreas como política, cineclubismo, feminismo ou jazz.

LISBOA Museu Calouste Gulbenkian

De 20 de Abril a 10 de Setembro. Todos os dias, excepto terça, das 10h às 18h.

Bilhetes a 11,50€

Foto Blenda

Teatro

Você decide

O percurso do catalão Roger Bernat tem sido marcado por trabalhos que chamam à participação, ou mesmo ao protagonismo, do público. Pendiente de Voto - Sujeito a Voto é mais um passo nesse sentido. Num cenário-parlamento de cores políticas desconhecidas, cada espectador é elemento de uma assembleia. Dispõe de um dispositivo de voto para se pronunciar sobre questões que vão sendo lançadas, debatidas e argumentadas, sejam elas sobre política ou gostos pessoais. São essas decisões que vão encaminhando o guião. Adequada a adultos e jovens, a peça acaba por ser, como referiu o Le Monde, "uma verdadeira reflexão política, mais séria do que parece, acerca dos mecanismos de poder em qualquer democracia e das derivas totalitárias germinantes num colectivo".

PORTO Teatro Municipal Campo Alegre

Dia 21 de Abril, às 16h.

Bilhetes a 5€

LISBOA Maria Matos Teatro Municipal

Dia 22 de Abril, às 18h (sessão para escolas no dia 24, às 15h)

Bilhetes de 3€ a 7€

