O celebrado cineasta italiano Vittorio Taviani, que realizou mais de 20 filmes com o seu irmão Paolo, morreu aos 86 anos, anunciou a família. "A morte de Vittorio Taviani é uma terrível perda para o cinema e a cultura italianos", lamentou o Presidente Sergio Mattarella na sua mensagem de condolências, louvando as "inesquecíveis obras-primas" que assinou com o irmão mais novo.

Os dois trabalharam juntos ao longo de mais de meio século, tendo produzido alguns dos mais populares filmes do cinema italiano do pós-guerra, incluindo Padre Padrone, que recebeu a Palma de Ouro do Festival de Cannes em 1977. Um dos seus últimos filmes, César Deve Morrer, um "docudrama" que mostra assassinos e mafiosos em cumprimento de pena numa prisão italiana de alta segurança a representarem uma tragédia de Shakespeare, ganhou o Urso de Ouro do Festival de Berlim em 2012.

A dupla, que em 1986 recebeu também o Leão de Ouro de carreira no Festival de Veneza, desenvolveu uma singular relação de trabalho, com cada um dos irmãos a assumir à vez a realização de cenas "individuais" nos seus filmes conjuntos, sem interferências de parte a parte.

"Temos personalidades diferentes, mas a mesma natureza. As nossas escolhas na vida e na arte são as mesmas", disse Vittorio numa entrevista ao jornal britânico The Guardian, em 2013.

Vittorio e Paolo Taviani lançaram-se com frequência à adaptação dos grandes textos da literatura, incluindo obras do autor italiano Luigi Pirandello (Kaos), do russo Tolstói (Ressurreição) ou do alemão Johann Wolfgang von Goethe (Afinidades Electivas).

O último filme em que partilharam os créditos da realização foi Maravilhoso Boccaccio, baseado no Decameron do escritor renascentista Giovanni Boccaccio.

Vittorio Taviani nasceu em San Miniato, na Toscana, a 20 de Setembro de 1929. Começou a sua carreira profissional como jornalista antes de, já com o irmão, se iniciar no documentário e depois fazer a sua transição para o cinema de ficção.

