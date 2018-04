A paixão de Marina Amaral pela coloração digital começou em 2015, no momento em que encontrou na Internet uma colecção de fotografias a cores da Segunda Guerra Mundial. O achado despertou na jovem brasileira natural de Belo Horizonte o interesse e a motivação pela actividade que hoje, três anos mais tarde, se tornou o seu dia-a-dia. “Comecei a praticar, tentando desenvolver os meus próprios métodos”, conta ao PÚBLICO.

O interesse cresceu lentamente até se tornar uma obsessão: “É algo que faço todos os dias da minha vida. Além de ser o meu trabalho, é o meu passatempo favorito”, diz, sublinhando que, apesar de o processo poder ser “um pouco entediante e cansativo”, o resultado final “vale muito a pena”. As cores são inseridas através do programa de edição Photoshop, com recurso a um método desenvolvido pela própria colorista.

Menino francês cumprimenta soldados indianos em Marselha, no ano de 1914 DR/Marina Amaral

A grande maioria das fotografias que Marina trabalha tem carácter histórico. Há desde imagens das duas guerras mundiais a registos de coroações de monarcas: as suas fotos preferidas, explica, são as que representam “momentos chave que marcaram e mudaram a história do mundo”. Mas a jovem gosta de impor a sua marca também em fotografias do dia-a-dia de cidadãos comuns dos séculos XIX e XX.

O tempo que Marina investe em cada fotografia pode variar, mediante a complexidade, o tamanho e a quantidade de detalhes presentes na imagem: “O processo [de coloração] tanto pode demorar 40 minutos, quando estou a trabalhar um retrato simples, como 40 dias, quando a foto é grande e muito detalhada”. A cor é acrescentada por camadas; certas fotografias necessitam de mais de 400 para que Marina possa dar por terminado o seu trabalho.

A colorista conta com a ajuda de vários historiadores e especialistas que a auxiliam na pesquisa fundamental para cada trabalho. “Uma vez que estou a lidar com elementos históricos, preciso de garantir que estou a usar as cores mais adequadas, respeitando quaisquer registos e descrições visuais que possam existir”, nota Marina Amaral. É impossível, admite, determinar a cor original de cada objecto presente na imagem, mas elementos como uniformes militares, medalhas e localizações com relevância história aparecem "descritos em documentos, jornais e depoimentos” e representam “um caminho sólido” à sua disposição.

2ª Guerra Mundial: soldados americanos libertam território francês DR/Marina Amaral

Uma ponte

A ausência de cor característica das fotografias antigas pode levar uma geração já nascida em pleno paradigma da cor a desvalorizar o verdadeiro impacto e significado dos acontecimentos históricos que nelas estão contidos. Para Marina Amaral, “como vivemos num mundo colorido, repleto de estímulos visuais, é muito mais fácil relacionarmo-nos com pessoas e momentos longínquos quando as cores são aplicadas a essas fotografias”. Elas "permitem quma ponte entre o presente e o passado, transportando-nos para uma realidade longínqua mas, ao mesmo tempo, tão semelhante à nossa”, refere a colorista.

O seu trabalho tem atraído atenção internacional, permitindo à colorista aumentar a sua audiência na rede social Twitter — uma das plataformas onde publica o seu trabalho. Devido a esta popularidade crescente, Marina recebeu um convite de Dan Jones — historiador e escritor britânico — para editar um livro. No livro The Colour of Time: A New History of the World, que sairá em Setembro, as fotografias de Marina Amaral serão legendadas pelo historiador, que procurará contextualizar cada imagem. Ali estará um século de história — as fotografias cobrem o período cronológico compreendido entre 1850 e 1960 — retratado através de 200 imagens “trabalhadas exclusivamente para o projecto”.

Para o futuro, Marina Amaral tem projectos em fase de discussão, mas avança que um dos trabalhos que mais gozo lhe daria realizar seria uma “exposição itinerante”. A colorista brasileira tem fotos expostas no Museu do Futebol de Dortmund, na Alemanha, e pretende consolidar o seu trabalho internacionalmente.

