O submarino português Arpão terá como missão, até 2 de Maio, providenciar treino de guerra antissubmarina aos navios de superfície e helicópteros da Marinha do Reino Unido, revelou hoje a Marinha portuguesa.

A nota adianta que, na primeira semana de participação no Fleet Operacional Sea Training (FOST), o Arpão efectuou diversos exercícios no âmbito da guerra antissubmarina, tendo operado como unidade opositora à Força Naval constituída pelo destroyer norte-americano USS Ross, o reabastecedor norte-americano USNS William Mclean, a fragata holandesa HNLMS De Ruyter e as fragatas inglesas HMS Montose e HMS Dragon, contando ainda com a ajuda de meios aéreos ingleses e franceses.

"O Operational Sea Training (OST) caracteriza-se por ser um exigente treino operacional, sob a égide do Flag Officer Sea Trainig (FOST) da Marinha do Reino Unido, destinado a treinar os navios em todo o espectro e ambientes das operações navais, maximizando a sua capacidade para combate, em especial de defesa contra ataques terroristas perpetrados a partir do mar", indica a Marinha lusa.

Entre outras tarefas, o Arpão colabora ainda com o Centro de Instrução de Submarinos, no âmbito do Curso de Especialização de Submarinos para oficiais, sargentos e praças e do Estágio para Comandantes de Submarino.

De acordo com a informação divulgada, no seguimento desta tarefa e durante a missão decorre ainda o exigente curso de Comandantes de Submarinos da Classe Tridente, onde os comandantes alunos serão postos à prova nas diversas áreas da batalha externa e interna, para que, caso tenham sucesso, estejam preparados para comandar um submarino desta classe.

"Esta classe de submarinos distingue-se pela sua elevada capacidade tecnológica de vigilância e recolha de informação, bem como pela sua performance de actuação silenciosa, que se traduz na sua utilidade de emprego em missões de vigilância discreta das actividades no mar português e em missões internacionais no quadro das alianças e compromissos assumidos por Portugal", assinala Marinha portuguesa.

O submarino Arpão (S161) é comandado pelo capitão-tenente Henrique Frade, tem uma guarnição de 44 militares e possui capacidade para embarcar mais 14 militares, os quais poderão ser mergulhadores de combate ou fuzileiros do Destacamento de Acções Especiais da Marinha.

