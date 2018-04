Acho extraordinário que tantos portugueses, que nunca conheceram na vida outra coisa senão um sistema de justiça profundamente disfuncional, considerem ainda assim estar possuídos de um estatuto cívico e moral que lhes permite olhar com sobranceria para a justiça brasileira, como se os juízes no Brasil fossem anjos exterminadores e nós os felizes inquilinos do paraíso dos tribunais. É preciso não ter a menor noção. É verdade que em Portugal não precisamos de temer os horrores da Operação Lava-Jato – mas isso é porque a justiça portuguesa jamais teria à sua disposição os meios, a vontade e as leis para desmontar uma rede de corrupção daquele calibre.

A famosa frase “mais vale um criminoso solto do que um inocente na prisão” não tem discussão possível, mas qualquer sistema penal procura um equilíbrio razoável entre as garantias da defesa e os instrumentos ao dispor da acusação. Uma acusação com força excessiva pode levar muitos inocentes à prisão. Mas uma defesa com garantias excessivas pode levar a que muitos criminosos nunca sejam presos. Aquilo que acontece em Portugal, no que diz respeito à corrupção e aos chamados crimes de colarinho branco, é que tudo está alinhado para dificultar ao máximo a obtenção de prova, e é tamanho o leque de artimanhas processuais a que os acusados podem recorrer que o sistema protege vergonhosamente quem tem o dinheiro necessário para interpor infindáveis recursos e contratar os melhores advogados.

Vestidos com o melhor smoking civilizacional, escondemos o estado miserável da nossa roupa interior enquanto torcemos o nariz à delação premiada (como se ela fosse não exigisse ser corroborada por documentos), recusamos o enriquecimento ilícito agitando o fantasma da inversão do ónus da prova, e consideramos impensável que alguém possa ser preso após condenação em segunda instância. Enfim: não é propriamente “alguém” – é Lula da Silva, porque antes dele já milhares de brasileiros tinham ido parar à prisão nas mesmas condições sem que ninguém tivesse reparado.

O facto do plea bargain – em inglês talvez soe mais fino – existir em países como os Estados Unidos, a França ou a Itália, e ser considerado essencial para combater crimes onde sem um qualquer acordo de diminuição de pena nenhum criminoso tem incentivo para falar, parece impressionar ninguém. Tal como parece impressionar ninguém que a terrível prisão após condenação em segunda instância só peque por atraso em países como os Estados Unidos, o Canadá ou a Inglaterra – aí, a regra é prender-se logo após condenação em primeira instância, independentemente de um tribunal superior vir mais tarde a mudar de opinião.

Isto não é assim porque os americanos ou os ingleses são selvagens. É assim porque consideram que a suspensão de uma pena anos a fio põe em causa a confiança no cumprimento da justiça e dá origem a um sentimento de impunidade – precisamente aquilo que acontece em Portugal. Olhe-se, por exemplo, para o processo Face Oculta: Armando Vara foi condenado a cinco anos de prisão efectiva a 5 de Setembro de 2014; viu a pena confirmada pela Relação a 5 de Abril de 2017; e só agora, um ano depois, é que um novo recurso vai dar entrada no Tribunal Constitucional – não havendo qualquer previsão de quando a decisão final surgirá. Três anos após ter sido condenado, o senhor Vara continua livre como um passarinho a trabalhar como consultor em África. É esta a justiça de que nos devemos orgulhar? Não gozem comigo.

