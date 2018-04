A César o que é de César, matar só quem ama verdadeiramente, não o médico

Na discussão actual acerca da despenalização da indução de morte (matar), a pedido do próprio, num contexto de doença terminal e incapacitante, e cujo ato de matar se pretende que passe para a actividade clínica (médicos eutanisadores, que especialidade tenebrosa e absurda!!) lembrei-me de interiorizar aquilo que tem sido o peso e a responsabilidade da profissão médica ao longo de milénios. O médico tem sido o confidente, a pessoa em quem se deposita o bem precioso da vida, com grande responsabilidade ética e dever de zelo - profissão inigualável pela condição única de poder contribuir para restituir o bem-estar e a saúde, por vezes a vida de um ser humano.

Actualmente, para além desta enorme responsabilidade - e após 2500 mil anos de medicina inspirada em Hipócrates de Cós -, uma outra responsabilidade pretendem atribuir à classe médica: a de induzir a morte (matar) o seu doente, a seu pedido, no contexto de doença terminal e insuportável para si.

Penso que esta prática é impossível de ser aceite pela generalidade dos médicos num país como o nosso. Parece-me que essa, igualmente elevada tarefa de matar alguém, a seu pedido, ou de o ajudar a concretizar o ato (suicídio assistido), em circunstâncias de doença mais do que justificadas e em que poderá fazer todo o sentido fazê-lo (eu própria não a afasto de todo para mim), só pode ser levada a cabo por aqueles que o doente em causa mais ama, e que o amam. É essa a boa morte (Eutanásia), morrer entre os seus, serenamente.

Criar as condições técnicas para aceder a um pedido suplicante de morte dum cidadão gravemente doente e com perfeita autonomia na decisão - pedido raro mas legítimo, depois de asseguradas todas as premissas óbvias e legais - deverá ser assegurado pelo Estado, quando praticado num ambiente tranquilo (idealmente no domicilio), entre os mais queridos daquele que parte, com tempo para a despedida e a dignidade do momento. Claramente, o contexto clínico e o ato médico terminaram previamente.

A profissão médica possui uma ética de responsabilidade que não se coaduna com confusão do objectivo fundamental. Para atender, legitimamente, pedidos excepcionais, não se incorrerá no erro de romper a relação médico-doente.

Helena Sá, Coimbra

Centeno na encruzilhada

Compreendo que, na situação actual, seja impossível ao presidente do Eurogrupo e nosso ministro das Finanças fazer uma distinção clara entre os interesses do povo português, em áreas que enfrentam graves dificuldades e as exigências europeias, que mais do que nunca deve sentir como suas... Mas se tem uma verba de 800 milhões de euros que poderia utilizar, sem quebra de compromissos prévios essenciais, para minorar as enormes dificuldades (e obviamente não estou a pensar nas exigências salariais e quejandas, dos meus colegas médicos) mas antes nos sectores da saúde, nomeadamente envolvendo crianças com doenças que ameaçam a vida, que deveriam suscitar empenho total.

Quem tem o poder de minorar o seu sofrimento, é obrigado a empenhar-se primordialmente nesse objectivo. Nem que tenha de ser como D. Quixote lutando contra "moinhos de vento" que é o epíteto, que nesta questão crucial, assenta em Bruxelas como uma luva...

Ana Maria Mota, Porto

