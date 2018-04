Se gosta de caçar os seus preconceitos com relâmpagos aconselho Wild Wild Country, um dos melhores documentários de sempre. Realizado pelos irmãos Chapman e Maclain Way são 6 horas e picos a contar a história da direcção de uma comunidade religiosa no Oregon entre 1981 e 1985. Está na Netflix.

PUB

Não queria dizer mais. Que mais há para dizer? Quanto mais ignorar antes de começar a ver Wild Wild Country mais se divertirá e mais ficará a saber. É um documentário que tem a confiança e a gentileza de deixar as conclusões ao espectador.

Infelizmente vivemos numa cultura de spoilers em que o prazer das surpresas e dos choques é o inimigo a abater. Os realizadores, que se tratam por Chap e Mac, levaram 4 anos para construir - e cuidadosamente fundamentar - as histórias sensacionais e inesperadas que escolheram contar.

PUB

Nota-se. A elegância narrativa é arrebatadora e o material é usado com grande perícia, dando a sensação de estarmos a assistir a uma história em directo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quando acabei de ver dei comigo a pensar exactamente o contrário do que eu pensava sobre o guru Bhagwan Rajneesh, a comuna de Rashneeshpuram e a secretária Ma Anand Sheela.

Não é verdade que o documentário seja sobre o guru. Esse documentário ainda está por fazer. Wild Wild Country é sobre a luta entre os responsáveis da comuna e as autoridades locais e federais. É sobre a escalada da violência. É sobre a maneira como os conflitos corrompem moralmente os dirigentes. É um western de Anthony Mann. O guru é James Stewart.

PUB