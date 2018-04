WILL OLIVER/EPA

"Não se trata de intervir numa guerra civil. Não se trata de provocar uma mudança de regime. É um ataque limitado, e direccionado, [realizado de forma] a não haver escalada de tensões na região e que faça tudo o que é possível para evitar baixas civis".

Theresa May

Primeira-ministra britânica

"O ataque foi executado na perfeição. Obrigado a França e ao Reino Unido pela sua sabedoria e pelo seu poder militar. Missão cumprida!"

"Se o Presidente Obama tivesse cruzado a sua linha vermelha, o desastre sírio teria terminado há muito. O animal do Assad teria passado à história."

Donald Trump

Presidente dos EUA

“Foi uma agressão (...) destrutiva de todo o sistema de relações internacionais."

Vladimir Putin

Presidente da Rússia

"As almas de deus não se deixarão humilhar"

Bashar al-Assad

Presidente da Síria

"O regime sírio recebeu a mensagem de que os massacres não ficarão sem resposta. Há muito que o povo inocente da Síria deveria ter sido defendido."

Recep Tayyip Erdogan

Presidente da Turquia

"Os Estados Unidos, a França e o Reino Unido mostraram que o seu compromisso não se limita a fazer declarações de princípios."

Benjamim Netanyahu

Primeiro-ministro de Israel

"O ataque na Síria é um crime. Declaro que os Presidentes dos Estados Unidos e da França, e a primeira-ministra britânica são criminosos."

Ayatollah Ali Khamenei

Líder Supremo do Irão

“[Foi um ataque] necessário e apropriado para preservar a proibição internacional sobre o uso de armas químicas e para dar um regime sírio quanto a futuras violações."

Angela Merkel

Chanceler da Alemanha

“Ficou claro para o regime sírio, a Rússia e o Irão que não podem continuar com esta tragédia humana, pelo menos sem consequências. No que diz respeito à justiça a União Europeia apoia os seus aliados."

Donald Tusk

Presidente do Conselho Europeu

"O Canadá apoia os nossos amigos nesta resposta necessária e condena o mais veementemente possível [o uso de armas químicas]."

Justin Trudeau

Primeiro-ministro do Canadá

“Se o regime usar armas químicas de novo, as nossas armas estão carregadas e prontas a disparar."

Nikki Haley

Embaixadora dos EUA na ONU

"Foi uma agressão contra um Estado soberano. Um acto de hooliganismo no campo das relações internacionais, um desrespeito pelo Conselho de Segurança."

Vassili Nebenzia

Embaixador da Rússia na ONU

“A consequência de um país realizar uma operação unilateral e sem base legal é que encoraja outros líderes a fazer o mesmo, o que reduz a nossa capacidade de contestar quando agirem da mesma forma."

Jeremy Corbyn

Líder do Partido Trabalhista britânico, na oposição

