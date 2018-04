"Portugal compreende as razões e a oportunidade desta intervenção militar", afirma o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), num comunicado emitido este sábado na sequência do ataque levado a cabo por Estados Unidos, França e Reino Unido na Síria. Uma resposta ao uso de armas químicas pelo regime de Bashar al-Assad, num ataque levado a cabo em Duma e que foi denunciado ao longo da última semana.

"O regime sírio deve assumir plenamente as suas responsabilidades. É inaceitável o recurso a meios e formas de guerra que a humanidade não pode tolerar", afirma ainda o gabinete liderado por Santos Silva, referindo que o "ataque desta madrugada a capacidades de armamento químico da Síria foi conduzido por três países amigos e aliados de Portugal".

Naquela que é a primeira reacção do Governo português à ofensiva, o MNE diz que se tratou de uma "operação militar circunscrita, cujo objectivo foi infligir danos à estrutura de produção e distribuição de armas que são estritamente proibidas pelo direito internacional".

No comunicado, o ministério "reafirma a necessidade de evitar qualquer escalada no conflito sírio, que gere ainda mais insegurança, instabilidade e sofrimento na região".

"Como o secretário-geral das Nações Unidas e a União Europeia têm repetidamente insistido, todas as partes devem mostrar abertura para investigações independentes que possam apurar e punir responsabilidades por crimes de guerra; e devem mostrar contenção no uso da força e empenhamento na procura de uma solução política, negociada e pacífica, para o conflito na Síria, que representa hoje uma muito séria ameaça à paz e segurança no mundo", lê-se no comunicado.

BE condena ataque

O Bloco de Esquerda foi o primeiro partido a reagir ao ataque desta madrugada, afirmando estar contra uma "escalada de militarismo internacional" da qual "Portugal se deve distanciar claramente".

"O uso de armas químicas é absolutamente inaceitável e deve ser investigado. Este ataque não resulta de nenhum apuramento real e foi feito à margem das Nações Unidas. Faz parte da escalada de militarismo internacional que vem opondo os EUA e a NATO a outras potências e de que Portugal se deve distanciar claramente", afirma a comissão política do BE em comunicado.

Para os bloquistas, este ataque "constitui uma grosseira violação do direito internacional" e dos esforços que têm sido desenvolvidos para levar a paz à região.

"O Bloco de Esquerda condena o ataque e apela à resolução pacífica do conflito sírio no quadro do Direito Internacional, garantindo aos povos da Síria a escolha livre e democrática sobre o seu futuro", diz o partido, considerando que as "consequências desastrosas" de acções semelhantes realizadas no passado, nomeadamente no Iraque, deveriam "desencorajar a repetição dessa política no caso sírio e em qualquer outro".

