Aquele era o primeiro ferry a partir de Klaipeda para Smiltyne.

O interior da embarcação pintava-se de rostos sonolentos, não de quem, como eu, desperto pela curiosidade, procedia à travessia pela primeira vez, mas rostos de alguém que passa para a outra margem com um gesto tão rotineiro como sentar-se à mesa para uma refeição ou deitar-se, ao fim de um dia longo e cansativo, na cama.

Plantando um olhar mais demorado, percebo que a moldura que me é dada a contemplar, agora que o céu começa a exibir uma tonalidade rosada, está parcialmente preenchida por rostos sulcados por rugas.

Ir de um lado ao outro, daquela cidade portuária situada a quase 300 quilómetros da capital lituana, Vílnius, até à porta de entrada no istmo da Curlândia, vizinho do mar Báltico, não rouba mais do que 15 minutos, o tempo suficiente para pensar que estes homens, cabeceando um sono, como marionetas, têm muito em comum. Logo ao lado de quase todos, uma cana de pesca, são reformados, a independência e todo o processo que se seguiu, de 1991 até aos dias de hoje, encontrou muitos deles num beco sem saída para onde foram atirados pelo desemprego e por uma certa incapacidade para acompanhar os novos ventos que sopravam do Ocidente.

Embrenhado nestes pensamentos, já nem me recordava de como, ainda antes dos primeiros alvores, fora obrigado a correr para o ferry não partir sem a minha companhia daquele cais banhado por uma luz pálida que àquela hora se estendia à cidade, conferindo-lhe um ar tão nostálgico. Agora, mal o barquinho atracou em Smiltyne, podia caminhar a passo, sem pressa, para o autocarro que aguardava a chegada dos passageiros que, com as suas canas de pesca, uns mais solitários do que outros, não tardavam a ser despejados, saindo aqui e ali, seguindo nesta ou noutra direcção — para o mar ou para a lagoa.

Imagino, quando ninguém mais resta, além do motorista e eu, agora que Nida dista poucos quilómetros, um autocarro rolando por uma franja de alcatrão que se semelha a uma banana, na verdade um istmo que a UNESCO relevou, já em 2000, inscrevendo-o na lista do Património Mundial, e cuja magnificência corre ao lado da janela como um convite à sua descoberta.

Há outra imagem que, umas horas mais tarde, me assalta. Estar na presença de um deserto. Só mais tarde.

Foto Sousa Ribeiro

Logo ali, naquele momento, mesmo dentro de um autocarro, senti que seria fácil deixar-me atrair por um lugar que me parecia uma miniatura e, ao mesmo tempo, tão grandioso. Não será, também, a beleza que atrai pescadores a este istmo que é para velhos — interrogava-me.

- O meu pai também é pescador e adora fugir do barulho da cidade para ouvir os sons da natureza. Para ele não é motivo de tristeza chegar a casa, ao fim de umas horas, sem ter pescado um único peixe. Mas é verdade que, em alguns casos, é importante ganhar algum dinheiro extra com a pesca, se bem que, de uma forma ou de outra, todos eles se sentem seduzidos pelo cenário e pelo silêncio.

É Deimante Klimaityte, responsável pelo turismo da região, quem o afirma, com uma expressão sorridente que contrasta com a frieza das estatísticas — anualmente a península é visitada por apenas 33 mil turistas, a maior parte deles durante o Verão, uma elevada percentagem de lituanos mas também muitos alemães, especialmente idosos.

Foto Ronny Junnilainem/EyeEm

Os Verões de Thomas Mann

Há quase 90 anos, em 1929, já na meia-idade, também Thomas Mann se deixou cativar por estas paisagens tão inspiradoras e tão mergulhadas em serenidade depois de uma visita a Rauschen, a toponímia pela qual é conhecida entre os alemães a cidade de Svetlogorsk, situada no enclave russo de Kaliningrado (o istmo, com um total de 98 quilómetros de comprimento, é dividido pelos dois países, cabendo à Lituânia 52 quilómetros e os restantes à Rússia, onde a faixa não ultrapassa, perto da aldeia de Lesnoy, já próxima da península de Sambian, os 400 metros de largura).

Recordando a sua visita a Nida, Thomas Mann, autor, entre outros, de Morte em Veneza, Os Buddenbrook e A Montanha Mágica, escreveu: “Passámos alguns dias na aldeia piscatória de Nida e ficámos tão impressionados pela indescritível beleza e singularidade dos seus arredores que decidimos construir uma residência permanente neste lugar.”

Sob o peso de algumas nuvens pelo meio das quais o sol rompe de quando em quando, caminho por este território tão invadido de tranquilidade até chegar a uma casa com umas delicadas portadas pintadas de azul, rodeada de um relvado bem tratado e por pinheiros que espalham a sua sombra, tudo abraçado por uma cerca baixa de madeira.

Um ano após a primeira visita do escritor alemão a Nida, em 1930, a casa de Verão, projectada pelo arquitecto Herbert Reissmann e financiada em grande parte pelo dinheiro recebido com o Nobel que lhe fora atribuído no ano anterior, estava pronta a ser habitada. É nela, plantada na Colina da Sogra, que poiso agora o meu olhar, nessa reminiscência de uma casa de pescadores que se tornou na residência de Thomas Mann. Se a fito uma vez mais, sem ignorar a envolvência, toda a quietude, não sinto dificuldade em perceber a que ponto a criatividade pode ser estimulada, num cenário que também se preenche de descanso e relaxe.

Foto Ullstein Bild DTL.

Thomas Mann estava verdadeiramente encantado com o pequeno mundo que o rodeava. A 16 de Julho de 1930, franqueava a porta da sua casa no Báltico pela primeira vez. “A vista sobre o mar, que nos faz imaginar que estamos na costa do mar Mediterrâneo — a areia exacerba essa impressão. Jantar no Norte, uma mistura de Toni Kreger, tão familiar e tão adorável como nos velhos tempos”, recordaria mais tarde o escritor esses três verões (entre 1930 e 1932) passados em Nida, virado para um pedaço do Báltico que ele desconhecia por completo.

No aconchego da casa na Colina da Sogra, estimulado pela paisagem que lhe despertava a criatividade, Thomas Mann escreveu ensaios, cartas, artigos e José e seus irmãos, uma tetralogia que o autor considerou a sua maior obra e que é composta por quatro volumes: A história de Jacob, O jovem José, José no Egipto e José, o provedor.

Foi em Nida, também, que Thomas Mann editou um alerta sobre o pogrom Königsberg O que é que nos espera, um prenúncio dos tempos que se aproximavam, a ascensão ao poder de Hitler (que fez um discurso na cidade de Königsberg, no actual enclave de Kaliningrado e a maior da Alemanha Oriental até à II Guerra Mundial, em Julho de 1934), a perseguição aos judeus e aos polacos, até à destruição da urbe pelas tropas aliadas e ao acordo resultante da conferência de Potsdam, permitindo a anexação de Kaliningrado pelos russos.

Estes eram motivos mais do que suficientes para Thomas Mann, um dos maiores opositores do nazismo, partir para um exílio forçado na Suíça, em 1933, e deixar para trás as inesquecíveis paisagens do mar Báltico, de Nida e dos seus arredores. Mas, a despeito da turbulência que conduziu à II Guerra Mundial, aos conflitos, a casa onde Thomas Mann viveu na actual Lituânia manteve-se em razoável estado de conservação, até um ponto em que, não sendo mais do que uma ruína, foi salva pelo escritor lituano Antanas Venclova, com uma ou outra restauração ao longo dos anos, a mais recente das quais, com o apoio dos governos lituano e alemão, a meio da última década do século passado, quando se transformou no Centro Cultural Thomas Mann e num museu.

Os carteiros de Neringa

Deixo o museu para trás mas não os pensamentos e as reflexões. Antes ainda, recordo-me de uma frase de Deimante Klimaityte, no posto de turismo de Nida. “O que se sente é difícil de explicar. Eu diria que é refrescante estar num ambiente tão tranquilo, vivendo em harmonia com a natureza.”

É verdade. Curonian Spit sempre atraiu, até à chamada panorâmica italiana, assim designada por artistas e fotógrafos em finais do século XIX e princípios do século XX (e mais ainda quando Thomas Mann mandou erguer uma casa na área), pintores como Max Pechstein, Karl Schmidt-Rotluff, Ernst Mollenhauer ou Lovis Corinth, homens entusiasmados com o istmo, talvez perturbados com tanta beleza, como Wilhelm von Humboldt ou Louis Passarge, que identificou o lugar como tendo, entre os seus mais estranhos aspectos, uma clara inexistência de uma escala de comparação, uma possível referência aos 400 metros de largura registados do lado russo ou aos 3800 em território lituano. A geografia de Curonian Spit é, pelo meio da sua beleza, feita de números que estendem as minhas reflexões sobre este segredo tão bem guardado da Lituânia, da Europa e do mundo. Não há muito tempo, eram 79 quilómetros de dunas e desses restam pouco mais de 30 nos dias de hoje. E 30 quilómetros de dunas é muito.

Foto Salzerfilm/Getty Images

Haverá explicação para este declínio das areias. No primeiro ano da década de 1970, cinco vilas, como Nida, Preila, Pervalka, Juodkrante e Smiltyne, onde desaguara no ferry vindo de Klaipeda, naquela mesma manhã dos rostos sonolentos e tão carregados de sulcos, consolidaram-se como partes integrantes de uma cidade global a que decidiram chamar Neringa. Com a ideia chegou o desenvolvimento, à custa de cimento, de pedra, de pó, de metal barato, a cidade parecia sufocar nessa avalancha, até ser surpreendida pela decisão das autoridades governamentais, quando declararam toda a área como parque nacional.

Neringa, o nome, deriva da palavra lituana neria, a qual descreve uma faixa de terra que se destaca da água e que é criada pela acção das ondas. Durante a Guerra dos Sete Anos, a floresta que cobria parcialmente as dunas, funcionando como protecção natural contra a erosão, transformou-se em madeira para a construção de navios ou em lenha para a lareira, provocando praticamente a destruição da floresta. A região terá, eventualmente, aprendido a lição, vendo desaparecer, sob as dunas, pequenas aldeias como Kunzen, Neustadt, Predin, Negein, Karwaiten, Pillkoppen e Lattenwalde, ao ponto de aceitar, já na década de 1980, a batalha contra a destruição da areia, materializada através de programas de plantação e de reflorestação. Quem mergulha, profundamente, na história do país, em tempos tão grande na história da Europa, não pode ignorar, na primeira metade do século XIX, o chefe dos correios, David Gottlieb Kuwertas e o seu filho, Georg.

Ambos estavam dispostos plantar árvores no istmo da Curlândia. Mas as árvores não cresciam nesse mar morto, tão feito de areia, soprando com tanta força que rapidamente cobria qualquer rebento. Pai e filho construíram protecções contra o vento na parte mais ocidental da estrada e plantaram espécies resistentes à seca, utilizando estrume produzido pelos cavalos. Não só estavam a salvar Nida como a impedir que as areias invadissem a estrada por onde seguiam os carteiros, David Gottlieb Kuwertas e o filho, Georg.

Eles próprios.

Ainda hoje, de vez em vez, os habitantes locais olham as suas sepulturas num antigo cemitério localizado nas florestas de Nida, imortalizando, através de um gesto nobre, a luta destes homens contra as areias.

Uma peça, esculpida em madeira, ao lado de um banco a esta hora solitário, presta homenagem a David Gottlieb Kuwertas na principal praça de Nida.

O Vale do Silêncio

Afasto-me do centro de Nida com uma frase de Deimante Klimaityte martelando-me o cérebro. “Eu vivi a minha infância em Neringa, na minha memória permanece a recordação de um espírito livre, desse adorável cheiro da floresta e do sorriso das pessoas.”

Uma senhora, carregando já alguns anos aos ombros e passeando um cão, também sorri na minha direcção, recortada por três elegantes casinhas de madeira pintadas de cores fortes mas abertas apenas no Verão, quando o turismo ganha verdadeiramente expressão por estes lados ainda assim tão ignorados do Báltico. A partir de Nida, os trilhos abrem-se para dar a conhecer um mundo mágico, tão silente, tão desprovido, na maior parte do tempo, da presença humana.

Observo, à distância, um casal, ele munido de uma grande objectiva, ela confiando apenas no olhar. Se o silêncio é rompido, é pelos pássaros que cruzam o céu ou se escondem, cantando, entre os ramos das árvores.

Estou no Vale do Silêncio, no sopé mais a norte da duna de Parnidzio, um recanto sereno rodeado de outras dunas (a mais alta chega quase aos 70 metros), onde, para comemorar o restabelecimento da independência lituana, em 1991, repito, se colocou um marco no início do vale que também é ponto de partida para os aclamados trilhos cognitivos.

Tão perto do Vale do Silêncio está o Vale da Morte, uma enorme extensão de areia, cortada aqui e acolá por vegetação rasteira, fundindo-se no azul do mar de um contorno pouco definido.

Junto à praia, sobre a areia, projecta-se uma cadeira de dimensões biblícas para o lugar. Tendo como base também uma estrutura de madeira, a cadeira acolhe quatro degraus que conduzem a um, num plano superior, onde todos gostam de se sentar.

Foto Getty Images

Como um soberano, sob a sombra de uma cadeira de madeira com cinco metros de altura, qualquer viandante aprecia ficar abandonado por ali uns instantes, contemplando a força da natureza à sua volta, mas mais — e sempre —, o silêncio tão apaziguador deste cantinho da Lituânia.

O trajecto é agora mais penoso, mais exigente, mas não ao ponto de reclamar dele. Por entre as árvores, por vezes sobre as suas copas, já se avistam o vermelho e o branco do farol, por vezes parecendo tão perto, por vezes cada vez mais longe. Sem que esse vigilante dos mares me desapareça do campo de visão, encontro, depois de subir, o relógio que não me incentiva a verificar o tempo neste período de tempo que não recomenda relógio.

Olho o sol que rompe por entre a cortina de branco e cinzento. Que horas são? 17h15 no relógio de sol, espero não estar a enganar-me. Dali, onde os ponteiros da vida se expõem aos raios solares, a panorâmica vale muito mais do que o tempo, até se esquecem as horas.

E o farol olha-nos sempre, atento aos nossos passos.

Se fosse vivo, é provável que Thomas Mann ainda gostasse de passar o Verão na Colina da Sogra. Neste pedaço do Báltico que ele desconhecia. Como tantos entre nós. O istmo tem de ser visto.

A nostálgica Klaipeda Foto Ao longe, avisto as gruas de múltiplas cores do porto. As gaivotas vão rodeando o ferry que me leva de volta, desde Smiltyne até Klaipeda. Uma mulher, de cabelo loiro, recorta a sua silhueta contra a ponte quando o sol doira tudo à volta de Klaipeda. O nome pode não soar familiar mas a cidade goza do estatuto de mais antiga da Lituânia, mencionada no século XIII como Memelburg. Eu aprecio ficar por ali ao final de tarde, numa das margens, vendo o povo caminhar, sentar-se, os mastros dos barcos reflectindo-se no espelho das águas, não muito longe do porto de importância regional estratégica situado na foz do rio Akmena-Dané Uma jovem, separada de mim pelo vidro da montra, com um chapéu preto, sorri-me. - Klaipeda é tão tranquila. Os dias seguintes confirmam a radiografia de Daina Naujokaite tirada a Klaipeda, a mãe de pouco mais de 180 mil almas, número suficiente para a transformar na terceira maior cidade do país e insuficiente para fazer dela inquieta. Klaipeda quase pede autorização para respirar. Quem gosta de cidades pequenas, facilmente se deixa seduzir por Klaipeda, pela sua nostalgia, pela sua melancolia. É delas que nos falam algumas das suas ruas, a sua parte antiga, a sua ligação tão íntima ao castelo, movendo-se e encurtando-se à medida das ambições da estrutura que dominava a cidade, erguida no início da segunda metade do século XIII e da qual pouco resta nos dias de hoje — duas secções subterrâneas separadas que abrigam o museu do castelo. Klaipeda percorre-se facilmente a pé e com a mesma facilidade encontram-se as suas mais significantes atracções (a maior parte da zona antiga foi destruída durante a II Guerra Mundial), como as casas e armazéns decorados com rústicas traves de madeira, uma arquitectura típica (conhecida como Fachwerk) da cidade e herdada dos alemães e que escapou ao grande incêndio de 1854 — a partir daí, este tipo de construção, tão popular nos séculos XVIII e XIX, passou a ser limitada. Sento-me em frente do elegante edifício da câmara, onde viveram, entre 1807 e 1808, durante as Guerras Napoleónicas, o rei da Prússia Friedrich Wilhelm II e a rainha Louise e, logo depois, lanço um olhar demorado à fachada do Drama Theatre, dominado em grande parte pela escultura de Taravos Aniké, a Ana de Tharau, em homenagem ao poeta alemão Simon Dach (1605-1659) que sobre ela escreveu um poema que muito toca o coração dos lituanos e especialmente os habitantes de Klaipeda, onde Simon Dach nasceu. A estátua, da autoria do escultor berlinense Alfred Kune, foi levantada em 1912 mas desapareceu misteriosamente durante a II Guerra Mundial — os nazis nunca apreciaram o facto de a jovem estar de costas voltadas para Hitler no dia em que este proclamou um discurso inflamado desde a varanda do teatro em 1939, anunciando às massas o regresso de Klaipeda ao controlo alemão. Tendo como base antigas fotografias, a estátua foi reconstruída em 1990 e atrai muitos dos olhares dos turistas que também se perdem por outras esculturas espalhadas um pouco por toda a cidade, como o rato mágico, o gato com cara de homem, o fantasma negro ou a sereia, sem ignorar as dezenas (na verdade são 116) de obras (de mais de 60 artistas) que podem ser apreciadas no Parque das Esculturas, criado em 1977 no lugar de um antigo cemitério. O dia está quase a declinar mas ainda me deixa tempo para ver o Jazz Fresco, a fachada de uma casa situada na Rua Pilies que está pintada de cores fortes e com imagens de artistas que passaram, ao longo dos últimos 20 anos, pelo popular Klaipeda Castle Jazz Festival, como Toots Thielemans, Maynard Ferguson, Eric Marienthal, Joe Sample, Randy Crawford e, entre outros, Sheila Raye Charles. Ainda antes de regressar à ponte Birzos, detenho-me por instantes em frente ao Arka, um arco num jardim público que foi inaugurado em 2003, um monumento em granito que pesa 150 toneladas e celebra o momento em que a região de Klaipeda se juntou à Lituânia. A mais pequena coluna em granito, num tom avermelhado, é o símbolo da Lituânia Menor (ou Lituânia Prussiana), a maior, em cinzento, representa a Lituânia Maior e, sobre as duas, como um trabalho inacabado, uma outra, simbolizando Kaliningrado, que pertence à Federação Russa. E por ali fico, junto à ponte, banhada pela luz crepuscular, escutando o silêncio.

Quando ir A Lituânia, devido à sua proximidade face ao mar Báltico, beneficia de um clima de transição, entre o temperado marítimo e o temperado continental. Durante o Verão, os dias são agradáveis e, por vezes, quentes, podendo os termómetros atingir os 30 graus nos meses de Julho e Agosto. Mesmo assim, Julho é, em termos estatísticos, o mês em que ocorre maior precipitação (os valores máximos registam-se no Verão), enquanto Fevereiro se apresenta, em média, como o mais seco. Os Invernos, entre Dezembro e Fevereiro, são rigorosos e os registos apontam, uma vez ou outra, 25 graus negativos. Na Primavera e no Outono as temperaturas são amenas e ideais para percorrer os trilhos do istmo da Curlândia.

Como ir Não há ligações aéreas directas entre Lisboa e Vílnius. A maneira mais prática e, de uma forma geral, a menos dispendiosa para chegar à capital lituana é com a Lufthansa. A companhia alemã oferece uma tarifa a rondar os 250 euros para um bilhete de ida e volta com uma escala em Frankfurt. Com alguma antecedência, pode conseguir um rda (aproximadamente quatro horas e 15 euros por trajecto), podendo consultar os horários do serviço expresso no site da Ollex. Caso pretenda permanecer uma noite em Vílnius, há transporte entre o aeroporto e o terminal de autocarros (um euro), podendo viajar no dia seguinte para Klaipeda — o comboio (o primeiro parte às 5h10 e o último às 17h45) também é uma possibilidade, num percurso que se completa em pouco mais de quatro horas e por um preço (em segunda classe) de 14,50 euros. O aeroporto mais próximo de Klaipeda é o de Palanga, situado a 25 quilómetros (para norte), com voos directos para Copenhaga, Oslo (não terá nada a perder se pesquisar em Norwegian, a companhia aérea de baixo custo que também tem voos para Lisboa e Faro e serve, com uma escala, a cidade de Vílnius e Pelanga) e Londres Stansted (com a Ryanair, duas vezes por semana, em pouco mais de duas horas). Depois, para terminar, tem de chegar a Nida ou a qualquer outra das povoações que enfeitam o istmo da Curlândia. Pode fazê-lo de autocarro, exigindo um percurso de duas horas a partir de Klaipeda (desde que faça da cidade a sua base), ou utilizando primeiro o ferry para chegar a Smiltyne e, daí, até ao destino escolhido ao longo da península, também de autocarro. Tudo se pode simplificar se alugar um carro na Lituânia.

Informações úteis Os cidadãos portugueses apenas necessitam de um documento de identificação (passaporte, cartão de cidadão ou bilhete de identidade) para visitar a Lituânia. Portugal não tem qualquer representação diplomática neste país do Báltico. A língua oficial é o lituano; o inglês, o alemão e o russo são, entre as estrangeiras, as mais faladas entre a população (pouco mais de três milhões de habitantes). A Lituânia faz fronteira com a Letónia, com a Bielorrússia, a Polónia e o enclave de Kaliningrado.

Onde comer Stora Antis

Titu, 6

Klaipeda

Tel.: 00 370 686 20 020

E-mail

Site É impossível resistir a um restaurante cuja família teima em tornar a comida apetitosa. Pode semelhar-se a um museu mas é a gastronomia que é rainha. Um lugar, erguido nas fundações do edifício dois anos após o grande incêndio de Memel (1854), que acolhe famosos e anónimos. Um lugar para todos. Forto Dvaras

Sukileliu, 8

Klaipeda

Tel.: 00 370 640 37 654

Site Pode sugerir uma ideia errada, vendo as empregadas de mesa vestindo de forma tradicional, com aparente vocação para atrair turistas. Não, também a cozinha procura apresentar pratos com tradição na cozinha lituana, com qualidade e a preços muito económicos.

Onde dormir Viesbutis Jurate Hotel

Pamario, 3

Neringa-Nida

Tel.: 00 370 469 52 300

E-mail

Site Preço: entre os 35 e os 52 euros por noite mas, mediante pagamento (muito económico), pode desfrutar de sauna, do ginásio, de passeios de bicicleta, dos bolos que se vendem na padaria, do prazer de errar pela biblioteca, pela galeria de arte ou, simplesmente, pela loja de recordações, tudo dentro do perímetro do Jurate, que consiste em duas mansões, esta última e a Kastytis. Um espaço com uma atmosfera acolhedora, rodeado de vegetação, situado no centro de Nida e a dois passos da baía. Antigo posto dos correios, o hotel tornou-se conhecido, na primeira década do século XIX, por Rainha Luiza, perpetuando no tempo uma noite de Janeiro de 1807, quando a aristocrata prussiana foi acolhida nas suas instalações, tentando escapar à perseguição das tropas francesas. Klaipeda Hostel

Butku Juzes, 7-4

Klaipeda

Tel.: 00 370 46 21 18 79

E-mail

Site Preços: a partir de nove euros em dormitório e de 12 em quarto privativo. Um lugar que atrai viandantes solitários mas também famílias, um serviço que expressa generosidade (café e chá gratuitos, parque para viaturas ou bicicletas, um serviço de recepção de 24 horas) e eficiência por um preço muito em conta — também alugam apartamentos.

