Caminhamos por um carreiro de terra sobre a falésia, junto à praia do Burgau, quando Carlos pára de repente. O marco de pedra na berma do caminho identifica o sítio que tinha escolhido no mapa durante a fase de pesquisas. É aqui que vamos fazer a recolha sonora desta tarde. Da mala metálica saem os dois microfones e o gravador, acocorados junto a uma pequena moita no recorte da arriba para proteger a gravação do vento. Rec e ficamos em silêncio. Durante dez minutos, ouve-se apenas o marulhar das ondas contra os rochedos, o chilrear de pássaros distantes e raros caminhantes em passeio de Páscoa. Durante dez minutos, ouve-se apenas a paisagem sonora deste recanto da costa algarvia.

Desde 2016 que Carlos Norton, 43 anos, percorre a região para registar os diferentes elementos que compõem a banda sonora do território a Sul. Dos ritmos do mar ao restolho das serras, dos balidos no campo ao afã das cidades. O Arquivo Sonoro Paisagístico do Algarve (ASPA) inclui, actualmente, quase três mil minutos, captados em mais de 200 locais da região. De um som a outro já não distam mais do que cinco quilómetros. “Vivemos numa sociedade cada vez mais visual e preocupamo-nos em guardar o visual, ou então o som simplesmente como acompanhamento. Mas acho que ele, por si só, é merecedor de ser registado”, defende.

Para Carlos, colher as sonoridades que o rodeiam sempre foi um gesto natural. Guarda-as em minúsculas cassetes como fotos em álbuns de família. Desde as melodias que explora nos muitos instrumentos que colecciona desde os 13 anos — “há uns tempos estive em residência artística para criar a banda sonora de uns filmes sobre produtos do Algarve e quando comecei a contar todos os instrumentos cheguei aos 100”, ri-se — até aos temas que compõe quase todas as semanas — “aos 14 pisei o palco e nunca mais parei”. Ou às viagens que faz. Para onde quer que vá, ainda hoje leva um “gravador de repórter no bolso”.

Foto

Numa das cassetes que trouxe para nos mostrar, por exemplo, lê-se “Trás-os-Montes e Irlanda”. “Isto foi por volta de 1997”, recorda. Na Irlanda, lembra-se de gravar nos pubs e durante os percursos pelo país. Em Trás-os-Montes registou um passeio inteiro na Linha do Tua. “Achei a viagem de tal maneira magnífica que, quando entrei no comboio, pus o gravador em cima do banco e aquilo ficou a gravar. Ouvem-se os passageiros, o ‘pica’ que entra, o som do próprio comboio nos carris.” O fascínio recua até ao crepitar da lareira na primeira memória de infância e continua pela música; mais tarde, pela rádio. Durante vários anos, trabalhou como locutor, produtor e sonoplasta na Rádio Universitária do Algarve.

Foi, no entanto, durante o doutoramento em Inglaterra, longe das sonoridades com que tinha crescido e da vertente artística que sempre explorara, que Carlos Norton teve a ideia de criar um arquivo do património sonoro do Algarve. Simplesmente porque tinha saudades de sentir a ondulação do mar contra o cais de Faro. “Imaginei que se pudesse pegar nos auscultadores e ouvir aquele som enquanto lia um livro, sentir-me-ia em casa”, recorda. Passaram-se dez anos, entretanto, mas a ideia começou a ganhar corpo quando Carlos fundou uma associação cultural com os outros elementos da banda algarvia Orblua. Garantido o apoio financeiro da Direcção Regional de Cultura do Algarve, o ASPA foi um dos primeiros projectos da Fungo Azul, entre exposições, edições discográficas e o Fusos, um festival de fusões artísticas que regressa em Junho a Alte.

No início, Carlos imaginou o ASPA como uma “ferramenta” para “oferecer a quem estivesse longe do Algarve e quisesse matar saudades”. Mas o projecto acabou por expandir-se a outros espectros. Por um lado, também serve como “curiosidade” para quem queira visitar ou mudar-se para a região — “se pudermos ouvir o som do centro de uma cidade, se calhar temos uma noção muito boa de como é a vida lá”. Por outro, transformou-se num registo “quase científico” daquilo que é o “património sonoro imaterial” do Algarve. “Como é algo mutável, fazer o registo hoje é importante para perceber a evolução daqui a umas décadas”, argumenta.

Foto

É esse o mote que leva Carlos a palmilhar cada trilha sonora da região e a apontar as condições exactas de todas as recolhas. Coordenadas, data, hora, direcção dos microfones e diferentes condições atmosféricas. E sempre com o mesmo material, ainda que não tenha a qualidade de que gostaria. Só assim será possível replicar exactamente as mesmas condições e comparar o futuro com o agora. É por isso, também, que nunca repete ou edita o som recolhido, independentemente do que aconteça durante a gravação. Carlos acredita que é a única forma de captar o “som genuíno”, mesmo que a situação não seja a mais frequente naquele espaço.

O conceito já lhe valeu situações caricatas, mas o “fenómeno mais interessante” que prefere destacar é a “omnipresença dos carros” em todas as recolhas. “Fiz uma gravação dentro da mamoa, em Alcalar, que é um antigo sepulcro de difícil acesso, uma estrutura circular só com um orifício no topo, e mesmo assim conseguia ouvir uma mota e um avião”, conta. “Nesta fase do início do século XXI estamos inundados de ruído, acima de tudo de veículos. É omnipresente no Algarve inteiro, seja de dia ou de noite.”

Duas centenas de áudios depois, não deverá haver estrada asfaltada que Carlos ainda não tenha percorrido. “Acho que ninguém conhece o Algarve tão bem como eu neste momento”, sorri. Cada vez admira mais a região. “É absolutamente magnífica, tão vasta e diversa. Basta andar 20 quilómetros e estamos num ambiente completamente diferente, com cultura, sotaque, comida e pessoas diferentes.”

Foto

Talvez também por isso, para Carlos as recolhas são para manter “sempre e sempre”. Com ou sem o apoio financeiro de outras entidades regionais. “Acho que este projecto nunca vai acabar”, acredita. Pelo menos, enquanto ele conseguir calcorrear a região de gravador em punho. “Se puder, durante 30 ou 40 anos, faço umas 100 gravações por ano. É um arquivo gigante mas que se mantém vivo e em que é possível assistir ao evoluir do som no Algarve.” Só assim o projecto faz sentido, defende. É que as recolhas feitas hoje são “interessantes”. Mas daqui a uns anos vão ser “muito importantes”, argumenta.

Nalguns casos, Carlos gravou o burburinho entre idosos com a sensação de estar a registar um som prestes a extinguir-se. Noutros casos, já não ouviu mais do que o silêncio de uma aldeia em ruínas. Foi o caso de Pero de Amigos, no concelho de São Brás de Alportel. Um sítio “absolutamente maravilhoso”, com cerca de 40 casas erguidas em redor de uma eira e com uma “paisagem linda” no horizonte. Hoje completamente abandonado. “Enquanto estive a gravar não me conseguia abstrair de como é que teria sido o som com aquilo cheio de vida. Só imaginava as vacas e as cabras a andar ali à volta com os pastores, as velhotas a mandar vir com os netos, os miúdos a brincar e a correr.” Hoje, ouve-se apenas a “saudade de um som que existiu no passado e que provavelmente nunca mais se repetirá”.

Carlos, no entanto, está optimista. Ele é dos que se mudou com a família do centro da cidade para uma quinta na serra. E defende que o caminho faz-se, cada vez mais, nos dois sentidos. Há quem continue a largar o campo, mas também quem acredite que é mais fácil viver na natureza sem abdicar dos confortos modernos. Por isso, não vaticina silêncios definitivos, antes uma mutação constante. “Não sabemos o que vai acontecer. Mas sabemos que se o espaço geográfico e cultural se transfigurar, o som vai mudar também.” E Carlos quer ser o guardião desse património.

Resposta rápida Foto Estudaste Biologia Marinha. É uma área muito longe de toda esta vertente artística. Na altura de enveredar por um caminho profissional, achei que a música seria uma coisa e a profissão podia ser outra. Tirei o curso na Universidade do Algarve e acabei por prosseguir como investigador. Fui até ao doutoramento em Inglaterra. Mas acabei por não defender a tese, porque entretanto apercebi-me de que não estava a conseguir conciliar as duas áreas. Podia seguir uma carreira de investigador ou de artista. Tinha era de escolher. Tenho alguma pena, mas não me arrependo. Estou mais satisfeito a produzir arte. Apesar de todas as recolhas que já fizeste, o que ouves imediatamente quando pensas no Algarve? As pessoas. Quando faço as gravações, é o que mais me agrada ouvir. A amabilidade, o sotaque, as expressões. Porque fala-se do sotaque algarvio como se fosse um, mas são tão diversos. E é esse ponto de vista humano que me dá um prazer enorme. Tanto que na próxima fase quero incidir mais na recolha de testemunhos. Não directos, não é intenção pedir que falem, mas colocar microfones em zonas onde haja pessoas a falar frequentemente e com intensidade, para registar o testemunho da língua, das expressões e dos sotaques. Descobriste pormenores na paisagem sonora algarvia em que nunca tinhas reparado? Comecei a prestar outra atenção ao vento. O vento é o inimigo número um das recolhas de campo porque arruína completamente a gravação. Mas em alguns momentos consegui encontrar zonas de sombra de som e captá-lo. No vale da Amoreira, por exemplo, consegui proteger os microfones com uns fardos de palha e captar o vento a bater no canavial.

