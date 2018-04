João Sousa voltou às meias-finais de um torneio do ATP World Tour, mas não conseguiu dar o passo seguinte na jornada dupla do Grand Prix Hassan II, provocada pela chuva que caiu na sexta-feira. O número um português iniciou o dia a derrotar Nikoloz Basilashvili, mas cedeu diante de Pablo Andujar, de regresso aos bons resultados após lesão.

Nos quartos-de-final, Sousa (70.º do ranking) teve de trabalhar bastante para ultrapassar o georgiano Basilashvili (86.º): recuperou da desvantagem de um break no set inicial, ganhando cinco jogos consecutivos; no segundo, recuperou de 0-4, mas não evitou uma terceira partida; no set decisivo, um break no segundo jogo garantiu o domínio do encontro, que terminou com 6-2, 4-6 e 6-1.

À tarde, Sousa entrou mal diante do veterano Andujar, cedendo o serviço em branco, mas recuperou para 2-2. Seria um outro break, no sétimo jogo, que decidiria a partida inaugural a favor do espanhol. No segundo set, Sousa recuperou de 1-3 para 3-3, para voltar a perder o serviço de seguida. O vimaranense ainda salvou dois match-points, mas não o terceiro, que deu a vitória a Andujar, com um duplo 6-4.

Andujar, vencedor do torneio marroquino em 2011 e 2012, não disputava uma final do ATP World Tour desde Maio de 2015, pouco antes de atingir o 32.º lugar do ranking, o seu melhor de sempre, e de uma grave lesão no cotovelo direito.

O espanhol de 32 anos entrou com o ranking protegido (105.º) e com a confiança do título obtido no challenger de Alicante, em terra batida, e vai discutir o troféu com Kyle Edmund (26.º) que, na meia-final, bateu Richard Gasquet (38.º): 6-3, 6-4.

João Sousa tem assegurada uma subida de seis lugares no ranking e vai agora preparar-se para disputar o ATP 500 de Barcelona, que começa a 23 de Abril.

