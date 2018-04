Rui Vitória quer onze Eusébios em campo, no clássico diante do FC Porto, que prevê intenso, discutido com rigor, palmo a palmo, metro a metro, segundo a segundo. Um jogo que considera de extrema importância para a discussão do título sem, contudo, lhe atribuir carácter decisivo, já que não elimina o “dragão” da equação do título mesmo em caso de vitória sobre o rival.

PUB

Para o técnico do Benfica subsiste apenas uma dúvida, que se prende com a recuperação de Jonas, projectando três cenários.

“O Jonas está convocado. Mas se o jogo fosse hoje, não alinhava. Como é amanhã, temos a possibilidade de o utilizar a tempo inteiro, de iniciar no banco ou de nem sequer jogar, caso não esteja em condições”, assumiu, garantindo não haver qualquer bluff neste caso.

PUB

Quanto ao resto, Vitória descarta qualquer cenário especulativo, preferindo não ter que fazer demasiadas “contas no nosso cérebro”, focando-se no jogo, que exigirá muito dos jogadores.

Rui Vitória prevê um duelo de grande “intensidade, física e mental” com todos a baterem-se pela vitória.

Para o treinador do Benfica um dos aspectos mais importantes será a concentração.

“A equipa mais lúcida, mais tranquila, mais confortável ficará na frente. Defrontam-se o primeiro e o segundo, e estamos preparados para essa realidade”, garante.

“Se isto é até ao fim? É o que digo permanentemente. O campeonato será até ao limite. Sempre o disse e reafirmo-o. É um jogo importante, mas sem carácter decisivo, pois há muitas condicionantes pela frente. Quem pensar que, vencendo, fica resolvido, está no caminho errado”, adverte, revelando um pouco do que espera deste “combate”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O foco aumenta nestes jogos. Muitas vezes é preciso anular virtudes. O combate é em cada palmo de terreno. Por isso, o sentimento de segurança e a noção do que tem sido o passado recente” são relevantes para o treinador do Benfica.

“O rigor é fundamental. Muitas vezes ganha-se por um metro, por um segundo”, remata, antes de apelar à raça, convicção e personalidade de Eusébio, esperando que o efeito se multiplique.

“Queremos onze Eusébios em campo, mais os que entrarem”, exortou, aludindo ao Benfica-FC Porto da época 3013/2014, em que os encarnados entraram com o espírito do pantera negra, vencendo os “dragões” por 2-0 em jogo que homenageou Eusébio, falecido uma semana antes.

PUB