O Wolverhampton Wanderers garantiu neste sábado o regresso à Premier League inglesa seis anos depois e nem sequer precisou de jogar, já que o Fulham, terceiro classificado, não conseguiu melhor que um empate (1-1) caseiro frente ao Brentford. Assim, a equipa orientada por Nuno Espírito Santo, com 92 pontos, já tem segura um dos dois lugares que dão a promoção directa, e pode mesmo garantir neste domingo o título do Championship caso vença em casa o Birmingham.

Esta era uma promoção anunciada para a equipa mais portuguesa de Inglaterra, que está no comando do campeonato desde Novembro do ano passado. E esta foi uma promoção com forte influência portuguesa, do treinador aos seis jogadores portugueses no plantel (Rúben Neves, Diogo Jota, Ivan Cavaleiro, Hélder Costa, Roderick Miranda e Rúben Vinagre), mais um par de jogadores com passado no futebol português (o francês Boly e o brasileiro Bonatini).

Os Wolves, que chegaram a dominar o futebol inglês nos anos 1950 (foram três vezes campeões), tinham caído da Premier League para o Championship em 2011-12 e chegar mesmo a cair para a League One na temporada seguinte. Voltaram ao Championship e, à quarta temporada, está de volta ao topo da pirâmide do futebol, inglês, depois de um forte investimento com grande influência lusa.

Esta também é uma história com final feliz para Nuno Espírito Santo, que arriscou numa experiência no segundo escalão inglês depois de sair do FC Porto. Com esta promoção, a Premier League pode bem ter, pelo menos, três treinadores portugueses na próxima temporada, com Nuno a fazer companhia a José Mourinho (Manchester United) e Carlos Carvalhal.

