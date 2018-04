Durante duas semanas, o Manchester City pareceu ter sofrido um ataque de amnésia e esqueceu-se de que era uma equipa dominadora, vitoriosa e espectacular. E durante esse ataque de amnésia, perdeu com o Manchester United quando queria fazer a festa do título e caiu com estrondo na Liga dos Campeões com duas derrotas com o Liverpool. Neste sábado, a equipa de Guardiola recuperou a memória e varreu o Tottenham em Wembley por 3-1, colocando-se a uma vitória (ou a uma derrota do United neste domingo) do título da Premier League inglesa.

Os “citizens” podem mesmo ser campeões neste domingo se os “red devils” perderem em Old Trafford frente ao último classificado West Bromwich Albion, mas, como é pouco provável que tal aconteça, o mais certo é que só confirmem matematicamente o título no próximo domingo, em casa, frente ao Swansea City de Carlos Carvalhal. Directa ou indirectamente, o primeiro título de campeão em Inglaterra para Guardiola irá passar por um treinador português.

Em Wembley, o City foi francamente dominador durante a primeira parte, tal como é habitual, e chegou com facilidade ao 2-0. Gabriel Jesus marcou o primeiro aos 22’ e, aos 25’, Gundogan fez o 2-0 na marcação de um penálti muito discutível. Sem fazer muito por isso, os londrinos conseguiram reduzir pouco antes do intervalo, com um golocom alguma sorte do dinamarquês Eriksen aos 42’.

A segunda parte continuou a ser da equipa de Manchester, que só conseguiu marcar mais um golo, desta vez de Sterling, aos 72’. Bernardo Silva começou o jogo no banco, entrando aos 76’ para o lugar de Gabriel Jesus.

