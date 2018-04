A pouco e pouco, o Swansea vai ficando mais tranquilo na luta pela manutenção na Premier League inglesa. Neste sábado, a formação orientada por Carlos Carvalhal arrancou um ponto com o empate (1-1) na recepção ao Everton, em jogo da 33.ª jornada, e passou a somar 33 pontos, descendo para o 17.º lugar, mas com cinco pontos de vantagem sobre Southampton, que perdeu em casa com o Chelsea.

Acabou por ser um empate com algum sabor a derrota para a equipa galesa, a que fez mais para ficar com os três pontos perante um Everton muito defensivo e a contar com um muito inspirado Jordan Pickford na baliza, ele que será o mais que provável titular da selecção inglesa no Mundial.

Depois de muitas oportunidades falhadas por parte do Swansea, foi o Everton a colocar-se em vantagem perto do final da primeira parte. Num lance confuso na pequena área galesa, Lukasz Fabianski faz uma primeira defesa, mas a bola bate no corpo de Kyle Naughton e entra na baliza - Alfie Mawson ainda tirou a bola dali, mas o árbitro validou (bem) o golos dos homens de Sam Allardyce.

A reacção do Swansea só teve frutos na segunda parte, com um remate cruzado de Jordan Ayew a fazer o empate aos 71'. O Everton ainda mandou uma bola à trave e o Swansea aproximou-se várias vezes da área dos "toffees", mas subsistiu o empate. Já são 20 os pontos que o Swansea conquistou na Premier League desde que Carvalhal assumiu o comando da equipa, mas vai ter muitas dificuldades para conquistar algum ponto nas duas próximas jornadas, em que tem de jogar fora com o Manchester City e em casa com o Chelsea.

Resultados

Southampton-Chelsea, 2-3

Burnley-Leicester City, 2-1

Crystal Palace-Brighton, 3-2

Huddersfield-Watford, 1-0

Swansea-Everton, 1-1





