Jurgen Klopp bem sabia o que estava a fazer quando foi resgatar Mohamed Salah do seu exílio italiano, mas o técnico alemão por certo estaria longe de imaginar o que o egípcio iria fazer na presente temporada ao serviço do Liverpool. Neste sábado, Salah escreveu mais uma página da sua brilhante época de estreia nos “reds”, marcando no triunfo por 3-0 em Anfield sobre o Bornemouth.

Foi o 40.º golo do internacional egípcio na temporada, de longe um recorde pessoal, e um golo que o tornou no primeiro jogador do Liverpool a chegar às quatro dezenas em mais de 30 anos – o último a fazê-lo foi Ian Rush em 1986-87, sendo que também é do avançado galês o recorde de golos numa temporada pelo Liverpool, 47, estabelecido em 1983-84, uma marca ainda ao alcance do egípcio, que ainda tem mais quatro jogos da Premier League para fazer e, pelo menos, mais dois na Liga dos Campeões.

E este está mesmo a ser um final de época irresistível para a equipa de Jurgen Klopp, que confirmou a meio da semana a presença nas “meias” da Champions às custas de mais uma vitória sobre o anunciado (mas não confirmado) campeão inglês Manchester City. Talvez já vá tarde para chegar mais à frente que o terceiro lugar, mas tem mostrado argumentos para ser um sério candidato ao título europeu (vai jogar com a Roma, carrasco do Barcelona) e para ser um candidato mais consistente à Premier League do próximo ano.

Na base do sucesso do Liverpool neste final de época está o seu brilhante trio atacante e, logo aos 7’, um deles, Sadio Mané fez o 1-0. Já na segunda parte, Foi Salah a fazer, aos 69’, o 2-0 que foi também o seu 40.º golo em 45 jogos (30.º na Premier League, aumentando a diferença para Harry Kane), com o brasileiro Roberto Firmino a fechar as contas do jogo aos 90’.

