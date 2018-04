João Sousa, 70.º do ranking mundial de ténis, qualificou-se neste sábado para as meias-finais do torneio de Marraquexe, ao vencer o georgiano Nikoloz Basilashvili, 86.º, nos quartos-de-final.

O número um português necessitou de 1h45m para bater Basilashvili, por 6-2, 4-6 e 6-1, e assegurar a sua 15.ª presença em meias-finais, a primeira em 2018.

Sousa vai disputar a sua oitava presença em finais frente ao vencedor do embate entre o espanhol Pablo Andújar, 355.º do mundo, e o russo Alexey Vatutin, 160.º.



