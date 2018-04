Dia 12 de Fevereiro de 2016. Jornada 22, noite de clássico. Artur Soares Dias apitou para o final do encontro no Estádio da Luz e o FC Porto festejou o triunfo sobre o rival, por 1-2. Foi a última vez que o Benfica perdeu em casa no campeonato. De então para cá, decorreram dois anos e dois meses, durante os quais os “encarnados” realizaram 37 jogos e ganharam 33. Amanhã, na 30.ª ronda da Liga, a resistência do líder no seu recinto vai ser posta à prova pelo adversário que mais vezes contrariou a regra não escrita do factor casa.

PUB

Há uma mão-cheia de estudos sobre a importância e a influência do local do jogo no desfecho das partidas, desde aqueles que se concentram numa lógica mais quantitativa (e que indicam que, nos principais campeonatos, as equipas conquistam em média mais de 60% dos pontos em casa), até aos que se debruçam sobre as causas de uma performance optimizada dos anfitriões. Certo é que, em jogos de maior equilíbrio, essa tendência esbate-se.

Na presente temporada, Benfica e FC Porto têm uma performance em tudo idêntica nos jogos em casa: zero derrotas, um empate e o resto são vitórias (mais uma para os “dragões”, que têm mais um jogo). Entre os dois candidatos ao título que agora medem forças, tem sido mais esta a norma do que a excepção nos últimos anos, embora se constate uma tendência de redução na importância do factor casa — ou, se quisermos, um progressivo nivelamento dos triunfos obtidos dentro e fora de portas.

PUB

Para se ter uma ideia dos números, basta dizer que na década de 1990 os campeões não raras vezes obtinham mais seis (1991-92 e 1995-96) ou oito (1997-98 e 1998-99) vitórias no seu reduto do que longe dele; ou que em 2000-01 e 2003-04 essa diferença atingiu os nove triunfos. De 2005 em diante, o máximo que se alcançou foram quatro vitórias a mais em casa do que fora para quem festejou o título nacional.

Foto

Do lado do Benfica, o clássico de amanhã significa uma oportunidade de ouro para descolar da equipa que mais tempo passou no comando da Liga 2017-18 e que, na linha do rival, não perde em casa na prova há quase dois anos (o último desaire no Estádio do Dragão aconteceu a 30 de Abril de 2016, diante do Sporting).

Embora se registem algumas lanças em África pelo meio do percurso, o mais habitual é serem os clubes grandes a derrotarem os adversários directos no seu habitat. E quando se trata do Benfica no campeonato, há paridade absoluta no registo dos rivais: Sporting e FC Porto são recordistas e ganharam 15 vezes cada um no recinto dos “encarnados”, que ao longo da história perderam por 66 vezes na qualidade de anfitriões.

Nas últimas décadas, porém, tem sido o FC Porto a maior pedra no sapato do Benfica no Estádio da Luz. Só neste século os “dragões” surpreenderam o rival, em Lisboa, por seis vezes, sendo que nessas temporadas terminaram o campeonato em primeiro lugar em quatro ocasiões. No total dos 83 embates entre ambos na capital, as “águias” impuseram-se em 42, com 26 empates pelo meio.

Em que radica, então, a alegada vantagem atribuída à equipa que compete no seu estádio? Os estudos académicos que se debruçaram sobre o tema estão longe de ser taxativos, mas deixam algumas pistas sobre o tema. Factores de ponderação como o apoio dos adeptos, a ausência de deslocação (viagens) do plantel e o conhecimento aprofundado do terreno de jogo são os primeiros a ter em conta, mas não necessariamente os mais impactantes.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um trabalho publicado no Journal of Sports Sciences, que analisou 5244 jogos da Premier League entre 1992 e 2006, conduziu o autor, Ryan Boyko, à conclusão de que as equipas da casa beneficiavam de mais grandes penalidades do que as visitantes — uma tendência que se acentuava quando os árbitros escolhidos eram menos experientes. O investigador do Departamento de Psicologia da Faculdade de Artes e Ciências da Universidade de Harvard calculou também que por cada 10.000 adeptos a mais no estádio, o clube anfitrião subiu a média de golos em 0,1, mas desvalorizou esse impacto quando comparado com a influência das decisões do trio de arbitragem.

Um outro estudo, publicado na revista especializada Frontiers in Psychology, em Agosto de 2017, aponta um outro factor como primordial: a complexificação do jogo. De acordo com o trabalho, assinado a 12 mãos, a equipa que joga em casa tende a elaborar mais o seu jogo em organização ofensiva, privilegiando a posse de bola e variando com frequência a estratégias de aproximação à área contrária. Um padrão que, de acordo com os autores, é habitualmente contrariado fora de portas, onde imperam estruturas mais “pobres e estereotipadas” na forma de jogar.

Esta maior dificuldade em ser bem-sucedido em terreno alheio é, de resto, reconhecida pelas próprias instâncias que regem os destinos do futebol. Basta ver que a UEFA valoriza os golos marcados fora de portas como critério de desempate em caso de igualdade nas eliminatórias, incentivando desta forma também a uma maior predisposição para discutir o jogo e, por conseguinte, proporcionar um espectáculo mais cativante. Uma expectativa que também se aplica ao clássico desta jornada.

PUB