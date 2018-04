Depois de ter afastado o Benfica da Liga Europeia de hóquei em patins, desta vez o FC Porto eliminou o rival da Taça de Portugal. No pavilhão Dragão Caixa, os "azuis e brancos", ancorados na classe de Hélder Nunes, venceram por 5-2 nos quartos-de-final e apuraram-se para final-four da competição.

Os "dragões" voltaram a entrar fortes no jogo e inauguraram o marcador logo aos três minutos, por Rafa, ampliando a vantagem pouco depois, por Gonçalo Alves. Aos 8', o Benfica reduziu, num contra-ataque concluído por Jordi Adroher, e o jogo retomou uma toada de equilíbrio.

Com 2-1 ao intervalo, a qualidade e a influência de Hélder Nunes vieram ao de cima. No segundo tempo, o capitão do FC Porto dispôs de três livres directos e concretizou dois, elevando a vantagem para 4-1, até que Miguel Rocha reduziu. Faltavam pouco mais de quatro minutos para o fim, mas Hélder Nunes, na cara de Pedro Henriques, voltou a marcar praticamente no lance seguinte e sentenciou a partida.

A final-four vai disputar-se nos dias 16 e 17 de Junho, sendo que os principais rivais do FC Porto, o Sporting e a Oliveirense, também já foram afastados pelos "dragões", nas fases anteriores. Para a próxima ronda estão também apurados o Riba d'Ave (venceu o Valença por 5-4) e o Sp. Tomar (bateu o HC Maia por 2-7).

