O treinador do FC Porto assumiu neste sábado que só "a vitória interessa" na visita ao Benfica, no domingo, no clássico da 30.ª jornada da I Liga. Na conferência de imprensa de antevisão do encontro, Sérgio Conceição disse esperar um "jogo equilibrado", entre "duas das melhores equipas portuguesas", recusando pensar no empate.

"Ninguém prepara os jogos dessa forma. São preparados com o intuito de ganhar os três pontos. Ninguém tem estratégia para empatar e, depois, o jogo dita aquilo que o adversário permite. Acho que vai ser um jogo bastante equilibrado, entre duas excelentes equipas. Preparámos o jogo não para ir buscar o ponto, mas sim os pontos", explicou.

Sérgio Conceição rejeitou ainda a ideia de que este jogo possa ser decisivo para a conquista do título e confidenciou que a luta vai durar "até à última jornada". "Quem vencer mais nos 34 jogos é campeão", frisou, assegurando que o ciclo negativo da equipa já terminou.

"Estamos conscientes das dificuldades que vamos ter no campeonato, a começar pelo jogo de amanhã [domingo]. Depois deste jogo faltam quatro, mas, olhando para trás, nas duas últimas deslocações ninguém diria que perdíamos os jogos. Claramente tivemos grandíssimos guarda-redes nas equipas adversárias. Lembro-me de que nos últimos três jogos do campeonato, os guarda-redes foram sempre considerados pelos jornais desportivos como os melhores em campo. Mas é verdade que nesses jogos não tivemos o melhor discernimento na hora de finalizar", lembrou.

O técnico dos "azuis e brancos" disse ainda ser improvável poder utilizar no clássico o maliano Marega, melhor marcador da equipa com 20 golos, ao contrário do mexicano Corona, que têm treinado condicionados nos "dragões", que não contam com o médio Danilo, a recuperar de uma operação.

"Vamos ver até à hora do jogo. O Corona tem treinado com a equipa de forma condicionada há três ou quatro dias, o Marega vai ser mais difícil", rematou.

