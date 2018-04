O Benfica iniciou com a mão direita a final do campeonato nacional de voleibol, ao vencer o Sporting por 3-0. No pavilhão da Luz, os "encarnados" conseguiram a vitória mais expressiva da temporada sobre o rival e partem em vantagem para o segundo encontro da eliminatória, decidida à melhor de cinco.

PUB

O ciclo de embates que irão decidir o novo campeão nacional arrancou este sábado, em Lisboa, colocando frente a frente as duas melhores equipas da fase regular da divisão de elite. Na Luz, o Benfica ganhou de forma expressiva, depois de no mesmo recinto já ter perdido com o Sporting na presente temporada.

Com Tiago Violas e Mrdak em bom plano, as "águias" aceleraram para o triunfo no primeiro set graças a dois ases do oposto sérvio na recta final (25-21). No segundo parcial, voltou a haver equilíbrio q.b. e a questão ficou resolvida pela margem mínima, 25-23. O último set viu o Benfica ganhar uma vantagem importante logo no início (12-6), depois os "leões" reduziram para dois pontos até os anfitriões voltarem a destacar-se para ganharem de forma confortável (25-18).

PUB

O despique pelo título nacional de voleibol prossegue no próximo fim-de-semana, no pavilhão João Rocha, em dose dupla: o segundo encontro da final está marcado para dia 21 e o terceiro para o dia seguinte.

PUB