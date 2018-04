O Benfica impôs ao FC Porto a primeira derrota na fase final da Liga de andebol, ao ganhar, no pavilhão da Luz, por 34-27, na 4.ª jornada. Com este triunfo, os "encarnados" descolam do rival no segundo lugar de uma classificação liderada pelo Sporting.

Belone Moreira, autor de 10 golos, foi o melhor marcador do encontro que ao intervalo já pendia para o lado dos anfitriões (18-15). Com uma grande exibição do guarda-redes Miguel Espinha, o Benfica estendeu a vantagem no segundo tempo e conseguiu a terceira vitória nos quatro jogos realizados nesta fase.

As "águias", comandadas por Carlos Resende, têm agora 46 pontos, menos quatro que o Sporting, que neste sábado venceu o Avanca, por 30-21, e consolidou a liderança do campeonato.

