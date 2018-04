Já não haverá muitas dúvidas que o Barcelona será o campeão espanhol em 2017-18, mas não era pelos três pontos que a equipa catalã precisava de vencer o Valência neste sábado em Camp Nou. Perante o seu público, o Barça precisava de recuperar algum do orgulho perdido com a traumática eliminação da Liga dos Campeões na terça-feira passada frente à Roma. Foi o que aconteceu, com um triunfo por 2-1 frente à equipa onde alinham os portugueses Gonçalo Guedes e Rúben Vezo.

Este triunfo deixa o Barcelona cada vez mais próximo de celebrar o título – tem 82 pontos, mais 14 que o Atlético Madrid, que recebe neste domingo o Levante –, mas não foi construído à custa de uma exibição inspirada, mas nas costas de uma excelente (mais uma) exibição de Ter Stegen, e de um enorme desperdício da equipa equipa orientada por Marcelino Toral, sempre muito perigosa graças aos ex-benfiquistas Rodrigo e Guedes.

Com todo o perigo criado pelo Valência, foram os “blaugrana” a inaugurarem o marcador, com Luis Suarez a marcar aos 15’ após passe de Coutinho. Era uma tremenda demonstração de eficácia dos catalães, que foram segurando como podiam os ataques “che” e fizeram o 2-0 já na segunda parte, com um cabeceamento imparável de Umtiti na sequência de um canto marcado por Coutinho. O melhor que o Valência conseguiu foi reduzir aos 87’, com um penálti convertido por Parejo, com Ter Stegen a adivinhar o lado, mas a deixar passar a bola por baixo do corpo.

