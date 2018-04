O checo Milos Forman morreu nesta sexta-feira, aos 86 anos, nos EUA. O realizador de Voando Sobre Um Ninho de Cucos e Amadeus esteve doente durante um breve período, informou a sua mulher, Martina, em declarações à agência de notícias checa, a CTK, citada pela Reuters.

PUB

“A sua partida foi tranquila e ele esteve o tempo todo rodeado da sua família e dos seus amigos mais próximos”, disse Martina Zborilova-Forman, com quem o cineasta teve dois filhos gémeos. Martina foi a sua terceira mulher (casaram em 1999), depois de Jana Brejchová (1958-1962), uma estrela de cinema checa que participa em Os Amores de Uma Loira e Amadeus, e Vera Kresadlova-Formanova (1964-1999), também actriz e mãe de outro par de gémeos.

Milos Forman nasceu a 18 de Fevereiro de 1932 em Caslav, na então Checoslováquia. Filho de um descendente do Holocausto, estudou na mesma escola de elite que Václav Havel (que viria a ser o primeiro Presidente da República Checa), de onde seguiu para a Academia de Artes Cénicas de Praga. Forman deixou o país na sequência da invasão soviética da Checoslováquia no Verão de 1968. Foi para os EUA. O irmão, o pintor Pavel Forman, seguiu para a Austrália.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Por essa altura já o cineasta se tinha estreado no cinema, com dois documentários (1960 e 1964) e uma curta-metragem documental (1964). Também se tinha aventurado pela ficção, com O Ás de Espadas (1964) e Os Amores de Uma Loira (1965), e realizado um musical de comédia para televisão (1966). Até voltar a filmar, já nos EUA, seguiu-se um hiato.

Forman fez-se cidadão norte-americano nos anos 1970. Foi em meados dessa década, precisamente em 1975, que levou às salas o filme que é a sua principal marca na história do cinema — Voando Sobre Um Ninho de Cucos, protagonizado por Jack Nicholson, condensa num hospital psiquiátrico as tensões, as manhas e a violência institucional daquele tempo. O filme foi recebido com a aclamação da crítica e da Academia, conquistando as cinco categorias mais importantes dos Óscares: melhor filme, melhor realizador, melhor actor, melhor actriz (Frances McDormand) e melhor argumento (Lawrence Hauben e Bo Goldman). Só filmes Uma Noite Aconteceu (1934) e O Silêncio dos Inocentes (1991) conseguiram igual proeza.

Hair (1979), um musical rock, e Ragtime (1981), sobre as tensões raciais do início do século XX em Nova Iorque, pavimentaram o caminho filmográfico de Milos Forman até ao seu grande êxito seguinte: Amadeus, a livre biografia do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart enquanto jovem, e a relação de rivalidade que o prodigioso músico mantinha com o seu conterrâneo Antonio Salieri na Viena da segunda metade do século XVIII. Conquistou oito Óscares em 11 nomeações, incluindo as estatuetas para melhor filme e melhor realizador.

PUB