Desde pelo menos Dezembro que pairava no ar a possibilidade de Doido Por Ti (Mad About You, no original), que se estreou em 1992 e acabou em 1999, voltar aos ecrãs. Afinal, nos últimos tempos, séries como Will & Grace, da NBC, Roseanne, da ABC, ou Gilmore Girls e Full House, que não eram originalmente do Netflix mas foram ressuscitadas pelo serviço de streaming, regressaram com graus variáveis de sucesso junto do público e da crítica. Fazia todo o sentido que a série da NBC que contava o dia-a-dia do casal nova-iorquino Paul e Jamie Buchman, interpretados, respectivamente, por Paul Reiser e Helen Hunt, fosse repescada. Agora, essa possibilidade é cada vez provável.

PUB

Esta quinta-feira, a revista Entertainment Weekly revelou que os dois protagonistas tinham assinado contratos com a Sony, estúdio responsável pela produção da sitcom, para voltarem aos papéis que foram por eles celebrizados. Confirmado está também Danny Jacobson, que co-criou a série com Reiser (e antes disso tinha sido argumentista da Roseanne original). Ainda na semana passada, Hunt, que ganhou um Óscar em 1997 pelo papel em Melhor É Impossível, tinha dito à revista People que ainda mantém o contacto com Reiser, almoçando pelo menos uma vez por mês com ele, e que era um sonho poderem voltar a juntar-se como o casal Buchman.

PUB

Não há certezas sobre quando ou onde irá acontecer esta reunião. É que, apesar de a série ter passado na NBC, não é pertença do canal, e pode muito bem ir para qualquer outro sítio. Também não se sabe em que moldes, se será uma nova temporada ou um telefilme. E, claro, pode nunca chegar a acontecer.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O último episódio da série, que foi para o ar em 1999, passava-se num futuro então a 22 anos de distância, ou seja em 2021, e mostrava o que é que aconteceu ao casal, justamente para evitar o risco deste tipo de sequelas. Mas o regresso de Roseanne, por exemplo, anulou a morte de uma das personagens principais e isso não fez confusão aos fãs: o primeiro episódio desta nova temporada foi visto por mais de 25 milhões de pessoas.

Após o final da premiada série de Reiser e Hunt, que venceu vários Emmy e Globos de Ouro e tinha milhões de fãs nos anos 1990, a actriz, que chegara a realizar cinco episódios na recta final de Doido Por Ti, incluindo as duas partes do último capítulo, tem trabalhado atrás das câmaras, assinando a realização de dois filmes nos últimos dez anos, Até que me Encontrou e Ride - Na Onda, bem como episódios de séries como House of Lies, This is Us ou Feud. Isto além de continuar a carreira como actriz, tendo sido nomeada para um Óscar de Melhor Actriz Secundária em 2013 pelo papel em Seis Sessões. Reiser, que começou como cómico de stand-up e começou a notabilizar-se como actor nos anos 1980 em filmes como Diner ou Aliens, também tem estado activo tanto no pequeno quanto no grande ecrã. Em 2011, voltou a encabeçar a sua própria série de televisão, The Paul Reiser Show, fez parte do elenco da comédia da Amazon Red Oaks e no ano passado apareceu na segunda temporada de Stranger Things, o êxito do Netflix.

E a febre de regressos não há-de ficar por aqui. Há meses que também se fala num retorno da versão americana de O Escritório, que durou de 2005 a 2013, e Murphy Brown, o clássico dos anos 1980 e 90, vai voltar ainda este ano.

PUB