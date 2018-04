Esta sexta-feira, 13 de Abril, os Dead Combo editam Odeon Hotel, o sexto álbum de estúdio. Pedro Gonçalves e Tó Trips receberam-nos no início desta semana no Hotel Pestana Palace, em Lisboa, no final da apresentação à imprensa do novo disco. Nesta reportagem falam da música que "evolui com a cidade [de Lisboa]", da influência do produtor Alain Johannes e ainda sobre a nova formação em palco.



