A Tesla tentou pagar a um trabalhador negro para manter o silêncio sobre situações de racismo que sofreu na empresa. DeWitt Lambert foi contratado pela empresa em Junho de 2015, para trabalhar numa fábrica de automóveis em Freemont, EUA, mas o ano que passou na Tesla não foi o que esperava. Durante meses diz que foi vítima de comentários racistas e vídeos ofensivos.

Sem ajuda por parte dos supervisores, Lambert preencheu uma queixa em tribunal em 2016. A empresa, porém, não queria que falasse sobre a sua história com jornalistas. “Estamos dispostos a pagar ao Sr. Lambert, mas só se resolver este assunto sem que exista atenção dos media”, lê-se num email, partilhado esta semana com o jornal britânico The Guardian, onde os valores discutidos foram omitidos. Foi assinado por Todd Maron, responsável jurídico da Tesla, que sublinhava: "Se existir atenção dos media, não há acordo."

A Tesla confirma a existência do email, mas diz que Maron estava a responder a um contacto do advogado de Lambert, Larry Organ, a pedir dinheiro em troca de silêncio. Ao PÚBLICO, este advogado desmentiu essa versão dos factos: "Inicialmente, Maron parecia até ter remorsos. Estávamos a discutir a forma de falar sobre o caso publicamente, porque o meu cliente tinha sido entrevistado por uma estação de televisão para uma peça sobre racismo," disse Larry Organ (que também não revela os valores discutidos). "A história já era pública, eles não queriam era mais atenção."

A peça televisiva, de que Lambert não desistiu, acabou por ser publicada no canal norte-americano NBC Bay Area, em Março de 2017, e motivou trabalhadores na mesma situação a exporem as suas histórias. Owen e Demetric Diaz, pai e filho, são exemplos de outros trabalhadores a processar a Tesla (a história foi contada recentemente numa entrevista à Bloomberg).

O PÚBLICO tentou contactar as equipas de comunicação da Tesla na América do Norte e na Europa para obter esclarecimentos, mas não obteve resposta até à hora de publicação deste artigo.

"Depois de a entrevista com o meu cliente ter sido publicada, a atitude da empresa mudou. Deixaram de pedir desculpa e passaram a atacar o meu cliente", disse o advogado.

A Tesla tem encontrado dificuldades nos tempos recentes. As autoridades norte-americanas têm-se queixado da dificuldade da empresa em partilhar informação sobre o acidente fatal com um carro autónomo Tesla Model X que vitimou Walter Huang, de 38 anos.

Num comunicado sobre o acidente do dia 23 de Março, a empresa frisa repetidamente que, apesar de o sistema estar em piloto automático, a culpa terá sido da vítima. “O condutor teve cerca de cinco segundos e 150 metros de vista desobstruída até à barreira de betão com que o carro colidiu, mas os registos do veículo mostram que não foi tomada nenhuma acção”, escreve a empresa, que nota que as mãos do condutor ainda não tinham sido detectadas no volante seis segundos antes da colisão. "O condutor automático não previne todos os acidentes, isso seria impossível, mas torna-os menos prováveis”, argumenta a Tesla.

A família da vítima tem tentado contestar essa informação publicamente, ao dizer que a empresa tinha informado Huang de que o “piloto automático não era perfeito”. A empresa oferece as suas condolências à família, mas escreve que “a razão por que as outras famílias [de condutores de teste da Tesla] não estão na televisão é que os seus entes queridos ainda estão vivos.”

A família de Joshua Brown, a primeira vítima mortal num acidente com carros autónomos, porém, já disse publicamente que não culpa a empresa e ressalva que “Joshua adorava a Tesla.”

