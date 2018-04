Subiram para 108 os casos confirmados de sarampo, mais um do que os confirmados na quinta-feira pela Direcção-Geral da Saúde (DGS). De acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira, há mais um caso positivo registado em Lisboa e Vale do Tejo, elevando assim para três a contabilidade nesta região.

Segundo a DGS, a larga maioria das situações registou-se na região Norte (103 casos), quase todos com ligação ao hospital de Santo António, no Porto.

Neste momento existem sete pessoas com a doença, estão 18 casos em investigação e 101 pessoas já estão dadas como curadas.

A maioria dos casos confirmados aconteceu em pessoas entre os 20 e os 34 anos. Mais de metade são mulheres e 80% são profissionais de saúde.

A DGS continua a recomendar a vacinação e refere que no caso das pessoas vacinadas, a doença pode surgir com um quadro clínico mais ligeiro e menos contagioso.

