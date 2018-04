O Governo autorizou o Centro Hospitalar São João, no Porto, a assumir encargos plurianuais até 15 milhões de euros, mais IVA, para adquirir serviços de radioterapia, equipamentos de ressonância magnética e remodelar a ala sul central, informou fonte oficial.

Em comunicado, nesta sexta-feira, a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte detalha o destino desta verba: até 6,8 milhões de euros são para a aquisição de serviços de tratamento por radioterapia e até 1,8 milhões para a compra de equipamentos de ressonância magnética. A fatia intermédia, de 5,5 milhões de euros, destina-se à remodelação da ala sul central, pisos 7 e 8, que diz respeito ao serviço de neurologia. Esta ala, dada a necessidade de obras, funciona há 11 anos em pré-fabricados.

A autorização agora dada pelo Governo não vem resolver os problemas denunciados nesta semana na ala pediátrica. As condições deste serviço, que funciona há cerca de dez anos em construções provisórias, foram classificadas pela administração como "miseráveis". O Governo foi entretanto pressionado pelo Parlamento a desbloquear a verba de 22 milhões já aprovada para as obras neste serviço. O PDS já pediu explicações a ministro da Saúde.

Na origem esteve a denúncia avançada pelo Jornal de Notícias, na terça-feira, de que existem crianças a receber tratamentos de quimioterapia nos corredores do hospital, onde as condições do serviço pediátrico do hospital são descritas como “indignas”.

A ARS recorda que em 2016 foram igualmente alocadas verbas para a adaptação da sala de angiografia, remodelação com fornecimento de elevador e sistema de climatização do centro ambulatório.

Já no ano passado foram autorizados os investimentos respeitantes a empreitada de beneficiação do interior, impermeabilização dos reservatórios de água, remodelação da sala de radiologia do centro de ambulatório.

