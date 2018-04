Após relatos de queda de neve em algumas zonas de Lisboa na tarde de terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) veio objectar que a ocorrência de neve na capital “configuraria um fenómeno muito improvável”. Segundo explica o instituto na manhã desta sexta-feira, é mais plausível que tenha havido um processo de precipitação com fusão de cristais de gelo.

A suposta queda de neve de terça-feira foi divulgada pelo Diário de Notícias (DN), que referia um “fenómeno invulgar na capital”, apesar dos 11ºC de temperatura do ar. A precipitação de “pequenos flocos, a maioria derretendo antes de tocar no chão” foi observada das Torres de Lisboa, onde se situa a redacção do DN, de onde diziam ser “perfeitamente visíveis”.

Nas estações meteorológicas automáticas lisboetas mantidas pelo IPMA, foram registados valores da temperatura do ar entre os 10 a 12 graus Celsius, “tendo pontualmente e temporariamente descido para valores mínimos da ordem de 8°C, associados a situações de precipitação intensa”.

Em 99,3% dos casos, diz o IPMA, a ocorrência de neve verifica-se quando há valores de temperatura do ar entre -7ºC e 5ºC — e o mais frequente é mesmo que haja episódios de neve em temperaturas perto do zero, entre um -1ºC e 1ºC.

Ainda assim, o IPMA pede a quem tenha mais informação sobre o fenómeno que partilhe a informação que tem disponível “para melhor caracterizar a presente situação e, assim, contribuir para um melhor esclarecimento”.

