Um acidente no IC19, na curva do Palácio de Queluz, sentido Lisboa-Sintra, envolveu um pesado e quatro viaturas ligeiras e está a provocar congestionamentos no trânsito, disse à Lusa fonte da PSP.

A mesma fonte esclareceu que o acidente envolve uma viatura pesada e quatro ligeiras, o que está a obrigar ao corte de duas das três vias de circulação.

De acordo com a PSP, cerca das 14h45, ainda não era possível prever quando seria restabelecida a normal circulação da via.

"Estamos de momento à espera que os reboques cheguem ao local do acidente, pelo que o trânsito circula apenas por uma das vias", afirmou.

Segundo fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), o acidente provocou apenas dois feridos ligeiros, um homem de 55 anos, que foi transportado ao Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), e uma mulher de cerca de 50 anos que recusou o transporte até uma unidade de saúde.

O INEM informou ainda que o alerta para o acidente foi dado às 13h47 e que para o local foram mobilizadas três ambulâncias e um motociclo de emergência dos Bombeiros Voluntários de Queluz.

