A líder parlamentar de 'Os Verdes' reiterou as "imposições perfeitamente cegas" de Bruxelas toleradas pelo Governo do PS no Programa de Estabilidade (PE), hoje apresentado pelo Ministro das Finanças, Mário Centeno.

Em declarações no Parlamento, onde também foram entregues o PE e o Plano Nacional de Reformas, Heloísa Apolónia assumiu ainda que o seu partido não irá apresentar qualquer resolução sobre os documentos, uma vez que fazem parte da "relação do Governo com a União Europeia", preferindo concentrar-se no diálogo orçamental e outras políticas como acontece desde 2015.

"As metas do défice, essas imposições perfeitamente cegas da União Europeia e da zona euro, não podem limitar e condicionar o desenvolvimento do nosso país e aquelas que são as respostas, designadamente os serviços públicos, que são fundamentais para os cidadãos", resumiu, referindo-se às áreas da saúde, educação, cultura, ambiente, coesão territorial e transportes.

O executivo socialista reviu em baixa a meta do défice deste ano para 0,7% do PIB em vez do 1,1% previsto no Orçamento do Estado para 2018 e o BE anunciou ir apresentar um projecto de resolução no parlamento para que o documento mantenha o compromisso do défice de 1,1% e a folga orçamental "seja devolvida à sociedade".

"Se o BE contesta um défice de 0,7%, mas se cola a um défice de 1,1% que era o que estava traçado e não o de 2,1%, como a deputada [bloquista] Mariana Mortágua referiu há pouco, então não poderemos aceitar isso", disse Heloísa Apolónia, ressalvando ainda desconhecer a iniciativa do BE.

Sobre a iniciativa há muito assumida pelo CDS-PP de também apresentar uma resolução sobre o PE e o Plano Nacional de Reformas (PNR) para provocar a tomada de posição das forças políticas que apoiam o Governo através de votação, à semelhança do passado, a deputada ecologista anteviu que o seu partido voltará a não acompanhar os democratas-cristãos.

"Ainda não conhecemos o texto, mas é fácil adivinhar que não nos reveremos nos argumentos apresentados pelo CDS, tendo em conta que foi co-autor, juntamente com o PSD, das políticas de massacre, verdadeiramente de massacre, para o país e as pessoas, na última legislatura", afirmou.

Heloísa Apolónia declarara antes que 'Os Verdes' não vão apresentar um projecto de resolução".

"O PE parte de uma relação do Governo com a União Europeia. A relação do Governo com a Assembleia da República é, na perspectiva de 'Os Verdes', outra e é nessa que nos vamos centrar", garantiu

